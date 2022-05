Perwez: le conseil communal adopte une motion pour éviter l’expulsion des Rivera

"Quand la famille Rivera est arrivée du centre d’accueil à Perwez, le premier jour, ils sont venus manger dans ma friterie. Je les ai entendus parler espagnol, mon épouse étant colombienne, je suis allé leur parler. Et une amitié est née. Ils viennent régulièrement à la maison, on fait nos courses ensemble le lundi, mon jour de congé."

Jules Noël a cherché à venir en aide à Violeta, Daniel et leurs deux filles, Elizabeth et Daniela. "La politique d’accueil de la Belgique a changé en très peu de temps. Auparavant, 90% des Salvadoriens étaient accueillis. Puis d’un coup, ils ont fermé le robinet." Au détriment des Rivera, qui ont été menacés d’extorsion alors qu’ils vivaient confortablement dans les beaux quartiers de la capitale de leur pays. "Cette famille est parfaitement intégrée, les enfants sont scolarisés. Je connais personnellement le patron d’Odoo, il est très intéressé par le profil du père, alors que la mère suit une formation d’aide-soignante, après avoir été infirmière au Salvador."

Jules Noël souhaite faire bouger les choses. "Je trouve qu’on doit défendre certaines valeurs comme l’accueil pour des gens en danger. Ce n’est pas pour l’argent qu’ils viennent en Belgique mais pour être en sécurité. Je suis pour l’accueil des Ukrainiens, ils peuvent venir et travailler sans aucun problème. Les Salvadoriens ont les mêmes besoins et on ne leur laisse pas leur chance. Cela fait déjà trois ans que la famille Rivera est en Belgique et attend des papiers."

Avec cette motion, la Commune interpelle le secrétaire d’État à la Migration et le Premier ministre. "Jamais une motion en faveur de la régularisation de primo-arrivants n’avait été déposée. Je dois dire que si la procédure ne devait pas aboutir, je suis prêt à aller devant les instances européennes. Car ils se trouvent dans le cadre de la protection et de l’accueil. Ce sont des gens qualifiés, qui ne demandent qu’à travailler. Ils ont assez montré leur volonté de s’intégrer."

Le bourgmestre, Jordan Godfriaux, a déjà rencontré la famille, l’année passée, et échangé par courrier avec le secrétaire d’État, afin de le sensibiliser à la situation des Salvadoriens, même s’il ne s’agit pas d’une compétence communale. "La motion a été votée à l’unanimité et il y a un gros soutien au niveau local, avec une pétition qui a recueilli plus de 1200 signatures" , ajoute le bourgmestre.