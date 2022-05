Une éolienne citoyenne va voir le jour à Perwez

Aucune plainte n’a été formulée lors de l’enquête publique qui a précédé l’octroi du permis d’exploitation (2020) pour sept et non plus huit mâts.

L’autre changement, c’est évidemment la création d’une éolienne citoyenne. "Cela fait un moment qu’on a compris qu’on n’installait pas une éolienne avec un mât qui culmine parfois jusqu’à 120 mètres sans impliquer les Communes et les citoyens."

La Commune de Perwez est ravie de cette initiative: "Cette éolienne va produire de l’énergie verte et durable pour près de 3000 ménages, alors que Perwez en compte 4000 , indique Jordan Godfriaux, bourgmestre. Avec les autres investissements consentis et futurs, on arrivera rapidement à couvrir 100% de nos besoins."

«Les travaux dans une grosse année»

Le timing est également spécial, avec cette annonce qui intervient en pleine crise énergétique: "C’est un moment opportun, sans le vouloir. Ce projet est né en 2017, quand nous étions dans l’opposition, et il se concrétise aujourd’hui. Les travaux devraient commencer dans une grosse année et il faudra à peu près un an et demi pour que les éoliennes fonctionnent."

Véronique de Brouwer, échevine de l’Environnement, particulièrement impliquée dans le dossier, a rappelé l’engagement de la Commune dans la Convention des Maires: "La Commune mobilise et catalyse les initiatives locales venant des citoyens, entreprises, secteurs associatifs et agriculteurs. En s’associant aux coopératives citoyennes développant une source d’énergie durable, elle s’engage activement dans un outil efficace de production d’énergie sur son territoire" .

«La Commune investira un montant significatif»

Car la Commune ne gérera pas seule ce projet. Une société sera créée en compagnie de la coopérative HesbEnergie et d’autres coopératives à caractère local, afin de mettre en place l’éolienne citoyenne. "La majorité des parts sera détenue par des particuliers, car l’objectif est bien d’avoir une éolienne citoyenne. Cependant, la Commune investira également un montant significatif" , a commenté Jordan Godfriaux, refusant pour le moment de préciser ce montant.

Avec ce procédé, les Perwéziens sont déjà impliqués dans le projet, via la Commune. Ceux qui le désirent peuvent en outre investir de 125€ (une part) à 25000€, le plafond légal. "Dans HesbEnergie, il y a plus de 1200 coopérateurs , ajoute son président, Stéphane de Walque. Nous sommes prêts à en accueillir de nouveaux. D’après les plans financiers, un retour sur investissement est envisageable." Ce que la Commune espère également, pour s’assurer une rentrée financière supplémentaire.

Dans la plupart des cas, c’est avant tout un geste en faveur de l’environnement qui est posé par les particuliers. "On s’implique dans la transition énergétique, avec de l’énergie verte, ajoute Stéphane de Walque. Les citoyens se réapproprient la production d’énergie. Et on a bon espoir qu’avec ce processus, les prix de l’électricité soient lissés et dépendent moins de facteurs extérieurs comme le gaz et le pétrole."