Un radar plus vrai que nature à Perwez: c’est légal, mais il y a des limites à ne pas dépasser (vidéo)

À Perwez, dans la province du Brabant wallon, des riverains de la charmante rue de Thorembais ont carrément fabriqué un faux radar pour tenter de freiner la vitesse de celles et ceux qui oublient que la limitation est à 50 km/h et qu’elle pourrait même être à 30 km/h vu la configuration des lieux.

"C’est vrai qu’il est bien fait", estime Benoit Godart, porte-parole de l’Institut Vias, en évoquant ledit faux radar, plus vrai que nature. "On voit vraiment que c’est quelqu’un qui a pris le temps de faire quelque chose de correct.Probablement que c’est dissuasif pour les personnes qui sont de passage, celles qui passent de temps en temps dans cette rue. Pour les personnes qui passent tous les jours, évidemment, ça a un effet moins dissuasif, parce qu’au bout de quelques fois, ils auront probablement remarqué que c’est un faux radar."

Quid de la légalité de tels dispositifs? Ce n’est pas illégal mais il y a tout de même des limites à ne pas dépasser.

"C’est autorisé à partir du moment où il est placé sur la propriété de la personne qui l’a construit et pas sur la voie publique", précise le porte-parole de l’Institut Vias. "S’il avait été disposé sur le trottoir par exemple, là, c’est interdit. Forcément, parce qu’on tombe dans le domaine de la voie publique, et là, on ne fait pas ce que l’on veut. Mais ici, il est sur la propriété de la personne. Il ne gêne pas la circulation, il ne produit pas des flashs qui risquent d’éblouir les conducteurs, donc c’est parfaitement autorisé."