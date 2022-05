Perwez: «Nurse forever», enfin le spectacle reporté par trois fois à cause du Covid

"Elle est en arrêt maladie. Pour se reconstruire, elle a besoin d’extérioriser son vécu professionnel difficile. La voilà qui se lance dans l’écriture d’un spectacle humoristique qui dénonce, qui balance et qui vibre. Elle loue une salle pour l’année suivante, 2015, suit des cours à l’académie et se lance dans l’aventure du one-woman-show" , explique l’équipe du Centre culturel.

Le spectacle fonctionne bien, voire très bien, avec ce mélange entre sensibilisation et rire. De quoi l’encourager à reprendre son travail à mi-temps et de lancer un deuxième spectacle, Oh My God, j’ai perdu ma culotte , dédié aux femmes victimes de violences. Un autre succès.

Rattrapées par la crise sanitaire, ses représentations sont évidemment suspendues, alors que l’auteure rejoint une unité Covid. Une épreuve qui finit par alimenter son premier spectacle, qu’elle s’apprête donc à jouer à Perwez. "Celui-ci aura été reporté trois fois à cause de la crise sanitaire, mais maintenant ça y est. Le vendredi 13 nous portera change et nous pourrons enfin partager tout ça avec le public que nous espérons nombreux" , ajoute l’équipe du Centre culturel de Perwez.

081234555, www.foyerperwez.be.