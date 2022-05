Perwez: une semaine de quatre jours pour les agents de plus de 60 ans ?

Le groupe DRC + a proposé à la majorité d’adhérer à l’expérience pilote de la réduction du temps de travail pour les agents communaux de plus de 60 ans. "Nous sommes la première commune du Brabant wallon à se positionner sur cette proposition qui s’adresse donc aux agents communaux de plus de 60 ans, des catégories D et E" , a précisé André Antoine.