Perwez : «Tout retombe sur les Communes, sans concertation» se désole le bourgmestre Godfriaux qui recevait le ministre Collignon

Jordan Godfriaux, bourgmestre de Perwez, a introduit la rencontre en dressant un constat: "On est dans une législature unique car des problématiques s’accumulent, dont on n’est pas responsables mais qu’on doit gérer. Tout retombe sur les Communes, avec un impact financier des mesures annoncées par les autres niveaux de pouvoir. Il faut des pistes pour soulager les finances des pouvoirs locaux. La crise sanitaire, les inondations, la crise énergétique, l’augmentation du prix des matières premières, l’inflation avec l’indexation des salaires… Les coûts s’accumulent, sans recettes supplémentaires. Des décisions prises par d’autres niveaux de pouvoir impactent les Communes et les zones de police. Il y a eu des manifestations, le fédéral a négocié et octroyé des chèques repas et a annoncé qu’il ne financerait plus la Napap (non-activité préalable à la pension). Mais qui paie? Les Communes, c’est un peu facile. Il n’y a, en plus, aucune concertation."

«Tenir un statu quo au niveau des impôts est très compliqué»

Difficile dans ces conditions de réaliser le programme annoncé avant les élections. "Tenir un statu quo au niveau des impôts est très compliqué, alors que c’était l’objectif à Perwez et dans d’autres communes."

Le ministre a toutefois annoncé un appel à projets "Cœur de village", avec une enveloppe de 35 millions pour aménager les places. "C’est bien, mais ça reste insuffisant , estime Jordan Godfriaux. Je salue le geste du ministre Collignon de venir à notre rencontre et il est maintenant temps de réfléchir ensemble à des solutions."

Le ministre, lui-même bourgmestre, à Waremme, est bien conscient de la situation: "La Région a mis en place des dispositifs pour stabiliser les Villes et les Communes, mais celles moins denses et moins peuplées ont des spécificités. L’idée est d’échanger avec les chevilles ouvrières et les élus politiques pour connaître les difficultés rencontrées et co-construire un modèle" .

Christophe Collignon a aussi rappelé la mise en place d’un financement provincial pour la zone de secours, ce qui soulage le budget ordinaire des Communes. "Et avec l’appel à projets “Cœur de village”, ça permet de renforcer la fonction sociale des communes, en les rendant plus dynamiques. Cela permet aussi de participer à la relance de la Wallonie, avec les travaux."

Le ministre des Pouvoirs locaux se dit en tout cas très attentif à la situation de ces Communes plus modestes. "Car je sens qu’il y a un essoufflement, un blues chez les mandataires. Raison pour laquelle je veux co-construire des solutions, dans un processus libre, avec des groupes plus restreints, comme ce soir."