Perwez: l’ASBL L’Hirondelle lance un appel pour pouvoir mieux aider les réfugiés

Un appel aux bénévoles qui disposeraient d’un peu de temps pour enseigner le français est donc lancé. Avec l’arrivée soudaine des réfugiés ukrainiens, l’association, active sur tout l’est du Brabant wallon, éprouve des difficultés à répondre aux besoins. Christophe Krirem, président de l’Hirondelle: "Nous avons désormais 60apprenants mais seulement trois formatrices à mi-temps, qui travaillent sur Jodoigne et Perwez. Ce n’est pas beaucoup. Deux bénévoles donnent aussi des cours à Hélécine, où nous avons passé une convention avec les autorités" .

L’association est donc très sollicitée en ce moment. D’autant plus que l’accompagnement des primo-arrivants se fait dès les premiers pas en Belgique jusqu’à l’autonomie, en passant par tous les obstacles possibles et imaginables.

"Quand les gens arrivent, ils rencontrent notre assistante sociale et s’inscrivent , poursuit Christophe Krirem. On les envoie aux cours de français, afin d’évaluer leur niveau et les diriger vers la classe appropriée. Une fois qu’ils ont acquis certaines compétences, ils suivent une formation d’intégration citoyenne de 60 heures. On leur explique le fonctionnement de la Belgique, leurs droits et leurs devoirs, comment fonctionnent la mutuelle et tous les mécanismes de solidarité."

400 heures de français pour les primo-arrivants

Tout ce processus s’inscrit dans ce qu’on appelle, depuis l’instauration d’un décret de 2018, le parcours d’intégration, obligatoire pour les ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir un titre de séjour définitif.

"Ce sont 400 heures de français pour les primo-arrivants et 60 heures de formation à l’intégration citoyenne , glisse Jamila Bonnouh. Nous acceptons tout le monde, tout au long de l’année. Ce qui représente une difficulté pour les professeurs, car il faut sans cesse adapter les cours au niveau des apprenants. Mais c’est la politique de notre association."

L’Hirondelle est agréée depuis 2006

L’ASBL Hirondelle a obtenu un agrément en 2006 de la part de la Région wallonne et reçoit des subventions qui lui permettent d’employer douze personnes. Avec des tâches donc très diversifiées.

"On offre un service social de première ligne , poursuit Jamila Bonnouh. L’aide pour la recherche d’un logement et d’un emploi, soutien pour tout ce qui touche à l’administratif. Le CPAS s’occupe uniquement des demandes en lien avec le financier, donc nous sommes complémentaires. Moi, je leur explique ce à quoi ils ont droit et comment l’obtenir. Je peux les accompagner aux rendez-vous également. Ils manquent parfois de confiance, ils ont peur d’être moqués, et n’osent pas se rendre à un entretien. Il y a plein de démarches à faire en ligne, également. La fracture numérique est une réalité. Moi, je leur montre une première fois et je les encourage par la suite à être autonomes."

Un soutien qui n’est d’ailleurs pas réservé exclusivement aux étrangers. "Des Belges viennent également nous voir pour demander de l’aide et nous répondons évidemment favorablement."

Une permanence juridique est également assurée, afin de soutenir les dossiers de manière plus technique. "Les gens posent des questions après avoir reçu un courrier qu’ils ne comprennent pas ou ont besoin d’informations sur les procédures à suivre" , ajoute enfin Christophe Krirem.