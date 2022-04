Sylvie Cap: «Ce premier concert, une sacrée étape!»

C’est la rencontre avec Julien Jaffrès, auteur, compositeur et interprète wavrien – fils de Gérard Jaffrès – qui a été un élément déclencheur. "J’avais décidé de prendre des cours et le courant est magnifiquement bien passé entre nous. Un jour, il m’a proposé de composer pour moi et d’enregistrer un disque. J’ai très longtemps hésité car je n’osais pas. Julien m’a convaincue C’est le confinement qui m’a aidée à prendre conscience qu’on n’a qu’une vie et qu’il fallait que je me lance, que je fasse tomber les barrières que je m’étais mises" , poursuit l’artiste touchée par la polyarthrite à l’âge de 3 ans.

Un premier titre prémonitoire

Quelques mois plus tard naissait Come closer , un mini-album de cinq titres, sorti le 29 mars dernier, aux influences blues, soul et jazz. "Je suis juste l’interprète, les musiques sont composées par Julien et les textes écrits par son épouse, Alice Delsarte."

Des paroles en anglais qui ont tout de suite parlé à l’artiste néolouvaniste. "Le premier titre que nous avons sorti, “Come closer”, évoque la peur de ne pas être aimée, d’être rejetée par les autres. Comme je suis en chaise roulante, cela fait évidemment sens. Je ne suis pas sûre que j’aurais été capable d’écrire moi-même des choses aussi intimes. Alice a tout de suite perçu qui j’étais et l’a sublimement mis en mots. Ce qui est assez fou, c’est que cette chanson a été prémonitoire car peu après qu’elle l’ait écrite, j’ai rencontré quelqu’un avec qui je suis heureuse aujourd’hui."

Grande admiratrice de chanteurs à texte comme Raphaël, Clara Luciani ou Pomme, Sylvie Cap s’exprime en anglais sur ce disque. "L’anglais s’est imposé à nos yeuxpour mieux coller au style de musique" , souligne-t-elle.

Samedi, l’artiste franchira une nouvelle étape important dans sa vie puisqu’elle donnera son premier concert. Le rendez-vous est fixé au Centre culturel de Perwez, à 20h. "Évidemment, je suis stressée de porter ce spectacle durant lequel je serai entourée de six musiciens pros. Mais l’idée est avant tout de vivre de belles émotions et de m’offrir du bonheur avant les épreuves plus difficiles qui m’attendent (NDLR: plusieurs interventions chirurgicales) " , conclut-elle.