Chastre: le nouveau refuge de Sans Collier est quasi terminé

On parle d’un nouveau refuge à Chastre. C’est en réalité un retour aux sources puisqu’il se situe sur le terrain de l’ancien refuge, chaussée de Wavre…

Nous avions gardé ce terrain lorsque nous avons emménagé à Perwez en 2018, car ce n’est pas si facile de trouver un lieu où une commune accepte de nous voir nous installer. Et ce terrain à Chastre est précieux. Il fait 60 ares et est situé en bord d’une route fréquentée, donc les nuisances sonores sont déjà présentes et recouvrent celles des chiens. Notre nouveau bâtiment est sur deux niveaux et n’occupera que 1400 m2 des 60 ares disponibles car il y a des pelouses pour les chiens.

Comment s’est clôturée l’année 2021 de Sans Collier?

On craignait une vague d’abandons suite à l’engouement pour les chiens pendant le confinement. Malheureusement, cela s’est produit fin 2021. En décembre et janvier, on a dû bloquer toutes les entrées. Aujourd’hui encore, c’est très tendu côté chiens. Et on s’attend, avec le printemps, à voir arriver 200 chats…

L’an dernier, nous avons eu 25000 visites libres, pour une moyenne de 1800 adoptions de chiens/chats.

Tourisme canin bienvenu

C’est beaucoup plus de visiteurs que le nombre d’adoptions. Cela signifie qu’il y a beaucoup de tourisme canin/félin?

C’est vrai qu’il y a beaucoup de curieux, mais cela ne nous dérange pas. Au contraire. C’est intéressant de venir découvrir nos installations, et ça permet de casser l’image un peu calamiteuse des refuges pour animaux.

Le nouveau refuge de Chastre va répondre à des besoins spécifiques. Pouvez-vous expliquer lesquels?

Nous y accueillerons environ 80 animaux: 30 chiens et 50 chats, répartis dans deux sections: une pension sociale d’une part, et un refuge spécialisé de l’autre. Par an, environ 400 animaux transiteront donc par là.

Une pension sociale pour chiens et chats, c’est quoi?

C’est un accueil provisoire pour les animaux dont les propriétaires rencontrent des difficultés temporaires comme une hospitalisation, la perte d’un logement…, bref, les accidents de la vie. Pour les gens qui n’ont pas le sou, impossible de payer une pension pour leur animal, ils sont alors obligés de l’abandonner. Et ça rajoute du malheur au malheur. Sous certaines conditions, notre refuge pourra héberger leurs animaux le temps nécessaire, à un faible coût.

Et quels animaux sont destinés au refuge spécialisé?

Ce sont ceux qui souffrent de la vie de refuge. Parce qu’ils sont vieux ou inadaptés. Je donne un exemple: nous avons accueilli dix-huit chiens qui n’avaient jamais connu l’homme. Il nous a fallu un an pour les approcher. C’est un crève-cœur pour nous de voir ce genre de chiens ici, à Perwez. Ils n’y ont pas leur place. Ils seront plus au calme à Chastre, où il y aura maximum 20 chiens et 40 chats. Ils y vivront ensemble. Les chiens en meute. Avec une surveillance de 24 h/24.

À la recherche de cinquante bénévoles

Et ils seront aussi proposés à l’adoption?

Oui, car notre vocation reste celle-là. Pas de garder les animaux ici, même s’ils sont vieux ou qu’ils ont besoin d’une rééducation. Mais les visites n’auront lieu qu’un jour par semaine afin de les garder au calme. C’est assez neuf pour nous, un peu expérimental. On verra comment ça se passe avec les visiteurs.

Vous avez déjà une équipe de 300 bénévoles actifs. Vous en cherchez à présent 50 de plus pour le nouveau refuge de Chastre…

Chaque jour, trente personnes sont sur le site de Perwez, parmi elles, quinze salariés et quinze bénévoles. La présence des bénévoles est précieuse pour l’aide matérielle mais aussi parce qu’ils arrivent avec un regard extérieur, de nouvelles idées, de la fraîcheur. Et c’est un fabuleux contrôle interne aussi. Cela fait la richesse de notre association.

Pour Chastre, les bénévoles devront se spécialiser d’abord à Perwez, car il faudra être armé pour gérer ce groupe de vingt chiens. Mais on fera tourner les équipes de bénévoles, et les animaux qui évoluent bien et sont rééduqués vont aussi pouvoir rejoindre le refuge classique à un moment donné. Ce ne sera pas un îlot. Cela va circuler entre les deux refuges.