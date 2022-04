Autant l’écrire de suite, l’organisation a été impeccable, avec des signaleurs efficaces, un parcours aux routes en bon état, sur un tracé sélectif, et surtout, un cœur gros comme ça du côté des bénévoles qui se sont mobilisés pour proposer un bel événement sportif. Ils ont été récompensés au niveau des participantes, tant chez les dames jeunesses (45) que chez les dames élites (76).

Par contre, petite déception du côté des locales puisqu’elles n’ont pas été à la fête, à l’image de Lauryne Van Laeken.

Les filles de Bingoal n’ont pas été à la fête sur les routes du Brabant wallon. ©EdA

" J’ai pris froid après la course de Taviers, lors de l’attente au contrôle antidopage. Depuis, je ne me sens pas bien. Je me suis malgré tout alignée, j’ai disputé le premier tour à l’avant mais j’ai eu directement beaucoup de mal avec la respiration et, après un tour, je me suis arrêtée. C’est un gros flop, même si je m’y attendais. Mais c’est mentalement difficile."

Du côté de ses équipières des Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies, ce n’était guère plus réjouissant. " Sur 20 filles de l’équipe au départ, seules trois finissent… On n’a pas eu de chances. Trois des meilleures ont été victimes de crevaison au premier tour. Ce n’était pas une bonne journée…"

Une course qui a été menée, chez les élites, à un rythme effréné. "Avec Alana Castrique (Cofidis) dans le peloton, on savait, quand elle prend la tête de la sorte, que ce serait compliqué. Il y avait quelques filles de bon niveau. Celles qui pensaient que ce serait une kermesse accessible se sont trompées. En plus, il y avait un peu de pluie, du vent, et un parcours usant à la longue.."

Leur directrice technique Ludivine Henrion, également présidente du comité régional, retient pour sa part que "les deux premières manches du Challenge à mon nom sont derrière nous. Merci aux organisateurs et particulièrement à Stéphane Decamp et Bernard Roselle (et leur équipe) de nous aider à redynamiser le cyclisme féminin en Wallonie. Des bons échos sur l’organisation, les parcours… les filles du nord du pays sont réconciliées avec les courses en Wallonie grâce à eux."