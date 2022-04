Gabriel Ringlet invite quatre femmes hors normes à la Ferme du Biéreau pour célébrer Pâques

La semaine sainte du Prieuré se déroulera en trois temps, les 14, 15 et 16 avril, et comme chaque année, des personnalités en lien avec l’actualité auront la parole.

Hélène Mouton, boulangère et comédienne, est l’invitée du 14 avril. ©-

Cette année, quatre femmes sont les invitées de la Semaine sainte. La boulangère et comédienne française Hélène Mouton est l’invitée du jeudi 14 avril . Cette étonnante jeune femme mélange habilement son amour pour la fabrication du pain à son plaisir de la scène. "Elle a créé un spectacle intitulé La Fée du pain. Avec sa camionnette de boulangère-comédienne, elle va à la rencontre des gens dans des lieux défavorisés, des lieux des souffrances comme les homes, les prisons… où elle propose aux gens de faire du pain avec elle. Hélène restera avec nous pendant les trois jours, et la scène sera transformée en atelier de boulangerie. Elle a une réflexion spirituelle sur le pain, mais c’est plus large que sa seule appartenance chrétienne…"

C’est avec Sophie Pirson et Fatima Ezzarhouni que se déroulera la célébration du vendredi 15 avril . Sophie Pirson, dont la fille a été victime de l’attentat du métro de Bruxelles, et Fatima Ezzarhouni dont le fils est mort pour le Jihad en Syrie. Deux femmes, deux mères, devenues des amies dans la souffrance.

Marguerite Barankitse, invitée du samedi 16 avril, est également pressentie pour le prix Nobel de la Paix 2022. ©-

Samedi 16 avril enfin, la mère courage burundaise Marguerite Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom, où elle a accueilli des milliers d’enfants, sera l’invitée de Gabriel Ringlet, qui la connaît bien. "C’est unphénomène inimaginable. Maggy a été chassée de son pays par la dictature en 2015 et elle s’est réfugiée au Rwanda. Elle a vu le génocide il y a 20 ans, c’est une résistante, elle n’a peur de rien, elle a vu la mort de tellement près, elle est déjà dans la résurrection tout en étant sur terre. Elle est présentée pour le prix Nobel de la Paix 2022."

L’actuelle guerre en Ukraine ne sera pas oubliée des prières, "mais il était trop tard pour changer la programmation. Et puis, il faut une certaine sobriété, un temps de recul pour demander à des témoins de parler.C’est encore trop tôt."

La messe à la Ferme du Biéreau? «C’est bien mieux qu’à l’église»

A Noël en 2021, Gabriel Ringlet célébrait la messe à la Ferme du Biéreau. La captation retransmise en live est encore visible sur la page YouTube du Prieuré. ©-

Si célébrer la messe hors des murs d’une église pouvait totalement se justifier pour des raisons d’espace et de moyens techniques en temps de crise sanitaire, c’est à présent un peu plus compliqué. Lorsqu’on demande au célébrant, Gabriel Ringlet, s’il ne manque pas une dimension spirituelle liée au décor d’une salle de concert, en l’occurrence la Ferme du Biéreau, il est bien ennuyé: "Je marche contre ma religion en disant cela mais je dois être honnête. En réalité, c’est mieux que dans l’église du Prieuré. Il ne manque ni l’ambiance spirituelle, ni le recueillement. Il y a un travail sur la lumière et le son qui offre une forte ambiance propice. Les murs de la Ferme ont aussi un beau cachet physique, et puis, la scène est meilleure. Et il y a des techniciens professionnels qui préparent tout avec l’équipe pour que leurs ambiances lumineuses collent au propos."

«Rien à voir avec une messe télévisée»

La petite église du Prieuré ne peut accueillir que 180 personnes, tandis que 400 places assises sont disponibles à la Ferme du Biéreau.

"Au Prieuré, c’est toujours le bazar lors des cérémonies importantes . Les gens se plaignent car ils ne voient pas bien, ou parce qu’ils ne sont pas bien assis ou bien d’autres choses encore… J’ai, avec beaucoup d’humilité, l’obligation de dire qu’il y a une vraie ambiance à la Ferme du Biéreau lors de ces célébrations", avoue le prêtre qui ajoute que cela n’est absolument pas comparable avec ce qu’on peut voir en captation lors d’une messe télévisée. "Cela n’a rien à voir au niveau de l’ambiance. C’est beaucoup plus intime, ici" , assure-t-il.

Mais les vieux habitués des célébrations du Prieuré de Malèves, à Perwez, y trouvent-ils tous leur compte? Le prêtre en est convaincu. "À Pâques, 90% des fidèles de Malèves se déplacent à Louvain-la-Neuve. Là-bas, on doit refuser du monde lors des grandes fêtes. Or, c’est quand même très frustrant de refuser l’accès à une célébration religieuse à des catholiques. De plus, nous constatons que des jeunes viennent. C’est un public neuf, peut-être dû au fait que certains nous voient sur les réseaux sociaux et que cela leur donne envie d’y assister."

Seul bémol, le petit débat qui avait lieu au Prieuré après la célébration, entre le public et les invités, n’a pas été organisé les deux dernières années à la Ferme. "Mais on va y remédier. Cette fois, il y aura une heure de réception au bar de la Ferme du Biéreau, après la célébration vers 19h, pour clore la journée."

Les 14, 15 et 16.4 à 17h à la Ferme du Biéreau, av. du Jardin Botanique, à Louvain-la-Neuve. Réservation par mail à: prieure@uclouvain.be (PAF 15 €/jour)

Pour connaître les liens pour se brancher sur le direct, à 17h, www.leprieure.be, et YouTube: Prieuré Sainte-Marie.