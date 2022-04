Installée à Perwez, une famille du Salvador menacée d’expulsion

Le couple menait une existence confortable à San Salvador: un job dans un département informatique chez Google pour lui, un emploi d’infirmière pour elle. À deux, ils gagnaient dix fois le salaire moyen d’un citoyen lambda. Ils vivaient dans une maison, dans un quartier privé surveillé par des gardes de sécurité.

"En avril 2019, nous avons reçu des menaces de mort, on nous demandait de l’argent, raconte Daniel Rivera. On a porté plaintemais on nous a dit que la police ne pourrait rien faire pour nous protéger, ses services rencontrant des milliers de situations identiques. Un policier nous a même conseillé de quitter le pays. On nous a dit que l’on serait davantage en sécurité aux États-Unis, par exemple."Pas si simple toutefois."Car il faut un visa pour ça. La seule solution, c’est de traverser le Guatemala et le Mexique, puis d’entrer illégalement aux États-Unis et de régulariser la situation par la suite. Sauf qu’il faut prévoir 10000dollars pour payer les narcotrafiquants qui se trouvent sur le chemin. Ce n’était pas une option…"

Le couple a alors répertorié les pays européens ne demandant pas de visa. En se basant sur la réputation de notre pays et sur divers témoignages, les Rivera ont choisi la Belgique. Un mois et demi après avoir été menacés, ils ont atterri à Bruxelles, après des escales à Mexico – "où nous avons dû rester 4heures en cellule car nous n’avions pas de visas" –et à Amsterdam.

Pour atténuer le choc culturel et pour que la transition se passe en douceur pour les deux filles, les parents ont organisé de petites sorties pendant quatre jours."Ce n’était pas évident pour la plus grande de tout quitter, alors qu’elle était très proche de ses grands-parents. Car ensuite l’Office des étrangers nous a logés au Petit Château pendant dix jours, pour demander l’asile."

Après dix jours, les Rivera ont été dirigés vers le centre d’accueil de Saint-Ode, en province du Luxembourg."Nous y sommes restés du 2 juillet 2019 au 2 décembre", ajoute Violeta Rivera.

Historiquement, les dossiers des Salvadoriens et des Syriens étaient traités en priorité, la violence dans ces pays étant considérée comme très élevée."Du coup, on nous a attribué un logement public. On a pu choisir entre le Nord et le Sud du pays. Vu qu’on avait suivi des cours en français et que nos filles avaient déjà fréquenté une école francophone, on a opté pour la Wallonie et nous sommes arrivés à Perwez fin 2019."

Le reste aurait dû ressembler à un parcours normal d’intégration."Jusqu’en 2019, 90% des demandes de Salvadoriens étaient acceptées par le commissariat général aux réfugiés, dit Christophe Krirem, président de l’ASBL L’Hirondelle (Perwez), qui vient en aide aux Rivera.Mais depuis leur arrivée, ce taux a chuté à 10%. On ne reconnaît plus le danger vécu par ces personnes dans leur pays."

En février 2020, chacun des parents a eu droit à un entretien qui leur a permis de raconter leur histoire."Notre avocat de l’époque se disait sûr à 95% qu’on recevrait nos papiers", commente le père. Puis la réponse des autorités a été négative et l’avocat n’a plus trop donné de nouvelles."L’argumentation était en néerlandais, on n’a pas trop compris. Ils estimaient que la violence au Salvador était “commune” ou “banale”, qu’il n’y avait rien d’extraordinaire. Et qu’on ne prouvait pas assez que les menaces nous visaient personnellement."

«On a reçu une réponse négative la semaine passée»

Les Rivera avaient initialement jusqu’à juillet 2021 pour quitter le pays. Grâce à l’aide de l’Hirondelle, un nouvel avocat a introduit un recours, en argumentant que les filles étaient scolarisées et intégrées."On pensait qu’ils accepteraient, mais on a reçu une réponse négative la semaine passée", poursuit Daniel Rivera. Sans aucune modification de l’argumentaire.

"Pourtant, Violeta leur a bien expliqué que revenir au pays était encore plus dangereux après avoir vécu en Europe, ajoute Christophe Krirem.Ce serait vu comme un signe de richesse. Mais ils n’ont pas tenu compte de l’argument."

Pour le père de famille, un avis d’expulsion devrait arriver courant du mois d’avril. Les Rivera devraient toutefois pouvoir rester jusqu’à la fin juin, pour terminer l’année scolaire des deux filles."Et puis, on verra. Les gens nous demandent pourquoi on ne va pas en Angleterre, par exemple, glisse Violeta.Mais on a commencé à reconstruire notre vie ici. On aimerait éviter de nouvelles situations stressantes, on aimerait retrouver de la stabilité. On se sent bien à Perwez. Et retourner au Salvador, c’est impensable. Je n’ai pas envie de mettre la vie de mes filles en péril ou me demander chaque soir si je rentrerai vivante à la maison."