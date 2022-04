Maximum 10-15 logements à l’hectare à Thorembais-Saint-Trond

La prochaine étape de ce long processus, destiné à définir les règles de développement de l’entité, c’est la réalisation d’une étude d’incidences environnementales confiée à des experts. Cette étude devra analyser divers éléments qui sont prévus par la Région wallonne , "mais nous avons décidé d’ajouter la question des ruisseaux, des coulées de boue, des inondations et de la mobilité".

Autre aspect important, la densité de logements."Jusqu’ici, il était proposé de densifier une zone proche de la chaussée, au cœur du village, où l’on aurait atteint jusqu’à 20-25 logements par hectare, poursuit le bourgmestre.Après avoir entendu la population, nous sommes passés à maximum 10-15 logements. En résumé, on va vers une densité similaire à ce qui existe aujourd’hui. Le groupe DRC+ (opposition) nous accuse d’avoir avancé sur un projet de lotissement d’un acteur local. Mais la densité de ce projet respecte les normes, même abaissées. Or, DRC + a accepté des lotissements avec plus de 20logements par hectare par le passé. Et maintenant ses élus nous font la morale…"

De son côté, DRC + formule plusieurs critiques."Avec l’abandon du projet de contournement, il y a toujours autant de voitures qui traversent le village et les cinq à six bassins d’orage que l’inBW avait étudiés ont été annulés. De plus, la majorité a dérogé au SOL pour l’extension de l’entreprise Sotraplant, ce qui est un mauvais signal envoyé au citoyen", avance André Antoine.

Le groupe DRC + a par ailleurs proposé de consulter la population sur ce SOL:"Il faut profiter de l’étude d’incidences pour favoriser une participation active des citoyens, en les consultant. Leurs remarques permettraient d’adapter le SOL…"

Cette proposition a été rejetée par la majorité. Jordan Godfriaux:"Ils nous reprochent de ne pas avancer assez vite et en même temps de ne pas revenir à la concertation. Nous, on a décidé d’avancer car on a déjà mis en place une consultation officielle en ligne, pendant la crise sanitaire, et on a eu de nombreux contacts informels avec les habitants. Et il y aura encore l’enquête publique pour permettre à ceux-ci de s’exprimer…"