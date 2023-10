Réforme du stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve: "Pourquoi les cartes pour les prestataires de soins ne sont-elles pas gratuites ?" demande Jacques Otlet (OLLN2.0-MR)

Jusqu’à la fin de l’année, le territoire communal compte deux zones bleues, une sur Ottignies, l’autre sur Louvain-la-Neuve. Les riverains peuvent garer leur voiture, sans limite de temps, dans l’une ou l’autre en fonction de leur lieu de domicile. Cela génère des soucis, notamment près des deux gares. C’est pourquoi, il a été décidé de diviser Ottignies en six zones et Louvain-la-Neuve en quatre zones, réduisant ainsi le rayon d’action de la carte de riverain.

La réforme s’accompagne d’autres changements : parmi eux, les cartes seront dématérialisées ; une régularisation a posteriori pour les cartes PMR oubliées sera possible ; il y aura un rappel supplémentaire pour les distraits qui n’ont pas payé les frais de rappel d’une sanction pour défaut de disque bleu ou dépassement de la limite de temps ; la carte pour les prestataires de soins coûtera, elle, 120 € pour un an au lieu de 240 €.

Réaction de Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR) : "Merci, il était temps d’avancer dans ce dossier commencé en 2012. Globalement, les changements sont judicieux."

Parmi ses critiques, il pointe le fait que le tarif n’a pas changé pour la carte "entreprise" (120 €), valable un an, alors qu’elle ne sera plus valable que pour une seule voiture et non trois comme actuellement.

Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR) a, lui, regretté que la carte pour les prestataires de soins ne soit pas gratuite, comme il l’avait proposé : "Ceux-ci remplissent une mission de service public. Ils étaient en droit d’attendre un geste plus significatif de votre part."

L’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo), a indiqué qu’une concertation devrait avoir lieu avec les Communes voisines pour adopter une attitude commune, les prestataires de soins exerçant dans diverses localités. "Mais en attendant, ils doivent payer", a regretté Nicolas Van der Maren.

Reste la problématique des aînés

Un point restera encore à régler - l’échevin espère encore cette année - et concerne les aînés qui demandent de pouvoir stationner dans d’autres zones que la leur, ne pouvant se déplacer à pied ou à vélo. "Diverses pistes sont sur la table : créer une carte “aînés”, mais cela semble difficile, négocier des tarifs dans les parkings souterrains pour eux, avoir des zones réservées pour les aînés comme il en existe pour les voitures partagées..."

Mia Dani (OLLN 2.0-MR) a demandé de tenir compte des aidants proches dans la réflexion.