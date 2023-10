24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve 2023 : la SNCB propose des trains spéciaux la nuit, certains parkings souterrains gratuits

La 44e édition des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve se tient du mardi 24 octobre, 13 h, au mercredi 25 octobre, 13 h. Combinant course cycliste et fête avec diverses animations et concerts, c’est le plus grand événement étudiant du pays et les organisateurs, le CSE Animations, kot-à-projet de l’UCLouvain, s’attendent à accueillir au moins 40 000 personnes. Tout le monde est le bienvenu, un village des enfants et un village des ados sont d’ailleurs prévus, respectivement au parc de la Source et à la rue des Blancs Chevaux. Les mineurs sont toutefois interdits sur le site de 23 h à 7 h du matin. Au niveau mobilité, la SNCB a mis en place des trains spéciaux pour quitter la cité universitaire. Vers Bruxelles, il y aura un train toutes les heures pile, de 1 h du matin à 4 h du matin. Vers Namur, ce sera à 1 h 30, 2 h 30, 3 h 30 et 4 h 30. Pour se parquer, le parking Grand-Place sera gratuit, les parkings Grand-Rue et Charlemagne aussi, mais on ne pourra pas y entrer de 18 h à 7 h 30, la sortie restant évidemment toujours possible. Le parking de l’Accueil (celui sous L’esplanade) reste, lui, payant.