Louvain-la-Neuve : Des étudiants de l’ULiège remportent le concours Startech grâce à une culotte menstruelle, l’UCLouvain finit deuxième

L’équipe Peach se voit dès lors invitée à participer à la prochaine mission de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) au Texas (États-Unis), annonce l’organisateur.

Après une première phase interne à chaque établissement participant, à laquelle 500 étudiants prenaient part, cinq projets ont été présélectionnés pour la finale.

Les cinq dernières équipes en lice devaient présenter leur projet devant un jury professionnel composé d’entrepreneurs. Cela s’est passé le 20 octobre, à Louvain-la-Neuve.

Et c’est donc l’équipe Peach, de l’ULiège, qui a séduit avec son produit technologique qui facilitera la vie des femmes et filles aux règles douloureuses.

"Des traitements médicamenteux existent pour soulager ce problème menstruel mais la recette de grand-mère concernant la chaleur reste souvent le meilleur remède. La solution offerte par Peach est une résistance chauffante sous forme d’une bande qui entoure le dos et le ventre. La différence par rapport aux produits existants sur le marché est que la bande de Peach est beaucoup plus fine et discrète. Le produit peut ainsi se porter sous les vêtements en toute discrétion. C’est aussi et surtout un produit technologique, ce qui est la marque de fabrique de Startech", lit-on dans le communiqué du concours.

L’UCLouvain deuxième

La deuxième marche du podium est occupée par l’équipe Kiwo de l’UCLouvain, qui a développé un distributeur public de soda sain sans déchet. Les néo-entrepreneurs néolouvanistes empochent un bon de 1 000 € de Wallonie Entreprendre pour finaliser leur projet.

Créé en 2011 par l’incubateur technologique WSL, Startech encourage l’esprit d’entreprendre en mettant en lice chaque année les idées et les projets de plus de 500 étudiants en écoles d’ingénieurs à travers la Wallonie.