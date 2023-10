La Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a fêté 1 510 années de vies communes

Christiane Loubert et Frans Janszen se sont mariés à Bruxelles. Ils ont vécu en Afrique pour raisons professionnelles, puis au Pays-Bas, avant de revenir en Belgique, d’abord à Limal et ensuite à Louvain-la-Neuve.

Huit autres couples fêtaient 60 ans de mariage (noces de diamant), dix-huit 50 ans de mariage (noces d’or). Les jubilaires totalisaient ensemble 1 510 années de mariage.

- Noces de diamant : Clara Verhoeven et Hubert Vierset, Clairette Vandevoordt et Paul Hermand, Mary Roebben et Jacques Vandersmissen, Monique Verdoodt et Hendrik D’Artois, Marie-Paule Debourse et Alain Pollet, Marie Morelle et Pierre Govaerts, Bernadette Georges et Yves Genin, Monique Masson et Jean-Marie Bruyere.

- Noces d’or : Claire Lejeune et Jean-Paul Van Peel, Paulette Dessy et Ignacio Gonzalez, Régine Peltier et André Lambert, Claire Schollaert et Pierre Nguyen, Alberte Gillard et Jean-Louis Vidick, Danielle Pigeon et Jacques Renesson, Francine Bailleul et Willy Baras, Ljubica Necevska et Simeon Simonovski, Christine Vromman et Pierre Dessy, Micheline Hertsens et Pierre Stasse, Annik De Ronge et Jean-Marie Beguin, Nadine Waegemans et Carl Pauls, Christiane Hottart et Willy Meunier, Anne-Catherine Despret et Philippe Oldenhove, Bernadette Antoine et Francis Thomart, Marianne Durant et Michel Laloy, Gisèle Contempré et Christian Cloots, Thérèse Tricot et Léonard Bosschaert.