Basket-ball - R1 Dames - Le collectif ottintois sur le gril liégeois

Rassuré sur son niveau, Ottignies a impressionné collectivement dimanche dernier passé en disposant autoritairement de La Rulles (62-26). Un quatrième succès qui suivait deux défaites de rang. Une prestation rendue possible par une intensité défensive de tous les instants. Une énergie rendue possible à la fois grâce au caractère et à l’endurance brabançons. C’est la même mentalité irréprochable qu’il faudra déployer aux Coquerées dimanche car l’adversaire liégeois présente plus de planches que son homologue gaumais. Monté de R2, l’Atlas se repose sur un mix d’adresse fait de jeunesse et d’expérience.