Pour les deux derniers immeubles de Courbevoie à Louvain-la-Neuve

La demande des Jardins de Courbevoie (Thomas & Piron et Besix Red) porte sur la construction de deux immeubles pour un total de 51 logements, 3 surfaces commerciales et des locaux destinés à accueillir une crèche privée.

Ces bâtiments seront construits au bout du quartier, de l’autre côté de la nouvelle place de la Flèche, en amont du parc de Courbevoie. Ce projet entre dans le cadre du permis d’urbanisation délivré le 3 juin 2021 par le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve à l’UCLouvain. Ce permis comprend aussi des terrains où l’université souhaite construire une dizaine de maisons. Mais celles-ci ne font pas partie de la demande de permis en cours d’instruction. C’est un autre projet qui sera développé par l’université.

"Quasi zéro carbone au niveau de la consommation"

"Les deux bâtiments seront quasi zéro carbone au niveau de la consommation, souligne le directeur du projet, Jean-Luc Son. On est allé plus loin que la norme Q Zen en vigueur. On vise l’autonomie énergétique avec l’installation de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur tant pour le chauffage, qui se fera par le sol, que pour la production d’eau chaude. C’est donc différent des autres bâtiments de Courbevoie qui, eux, sont chauffés au gaz."

Le quartier de Courbevoie avec, en avant-plan, les deux immeubles de la troisième et dernière phase du projet. ©ÉdA

Dans le détail, un des deux bâtiments comprendra 22 appartements (6 auront une chambre, 12 de 2 chambres et 4 de 3 chambres), une cellule commerciale donnant sur la place de la Flèche, un local à vélos et un local poubelles communs, des caves ainsi qu’une crèche qui devrait avoir une capacité d’accueil de plus ou moins 42 enfants. C’est une imposition urbanistique exigée au promoteur. Cette crèche disposera d’un jardin.

Dans le second bâtiment seront aménagés 29 appartements (8 d’une chambre, 14 de 2 chambres, 6 de 3 chambres et un de 4 chambres) dont un destiné aux PMR qui sera situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Outre les caves, le local vélos et le local poubelles, il y aura aussi deux surfaces commerciales et un jardin destiné aux habitants.

Les façades le long de la place de la Flèche seront principalement composées d’un parement de brique de teinte rouge-brun et de teinte brun pour les loggias en creux.

Au niveau de la gestion des eaux, on peut lire dans les documents que les "eaux de ruissellement des surfaces perméables des jardins sont infiltrées directement dans le sol. Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables sont reprises par le réseau d’égout existant séparatif de la voirie destiné à reprendre ces eaux de pluies qui sont ensuite rejetées en aval dans le système d’infiltrations du parc de Courbevoie prévu et dimensionné à cet effet. L’ensemble des eaux pluviales des toitures sont rejetées dans deux citernes de 10 000 litres (une par bâtiment). Les trop pleins de ces citernes se rejettent ensuite dans le réseau d’égout existant en voirie pour ensuite être rejetées en aval dans le système d’infiltration du parc de Courbevoie. Les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’égout existant en voirie dédié à reprendre les eaux usées."

Il revient au collège communal de délivrer ou non le permis sollicité. Celui-ci est attendu pour décembre. Le chantier devrait débuter en avril-mai 2024 et les travaux durer plus ou moins 2,5 ans.

490 appartements

Le projet de Courbevoie remonte à plus de 15 ans maintenant. En 2008, la société Les Jardins de Courbevoie remportait le concours organisé par l’UCLouvain pour construire ce quartier au-dessus du parking P + R qui, à l’époque, était encore à bâtir.

Le chantier de la première phase a débuté en septembre 2018 pour un total de 240 logements dont 92 logements étudiants. La deuxième phase a commencé en 2020 et comprend 199 appartements et un bâtiment de bureaux qui a été acheté par Befimmo. La dernière phase prévoit donc 51 appartements.

"Sur tous les logements déjà construits, il n’en reste qu’une quinzaine à la vente. Le projet connaît donc un succès formidable", se réjouit Jean-Luc Son.