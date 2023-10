24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve : "La sécurité sera garantie", assure la police locale

Sur l’ensemble de l’événement, qui se tiendra du mardi 24 au mercredi 25 octobre, 319 policiers seront déployés. "On doit se battre pour avoir l’effectif demandé car le jeudi 26 octobre, il y a un sommet européen à Bruxelles (NDLR : c’est pour cela que les 24 Heures vélo débutent un mardi, une première, et non un mercredi) . Et vu le bouillonnement actuel dans la capitale, j’espère qu’on ne va pas nous enlever des effectifs. Sinon, il faudra se réorganiser en fonction des priorités", continue le policier.

Six caméras de surveillance temporaires seront aussi installées dans la cité universitaire tandis que 114 agents de gardiennage assureront la sécurité à l’intérieur des quatre grandes zones de concert (parking Leclercq, place de l’Université, place Galilée et Grand-Place).

Comme depuis 2017, ces zones seront clôturées à l’aide de barrière Heras et leurs accès seront contrôlés par des agents agréés, à partir de 18 h, places de l’Université et Galilée-Sciences et 19 h, Grand-Place. Dans ces zones, les sacs à dos sont interdits.

Au niveau de la gestion de foule, autre grande thématique autour de la sécurité, un système de comptage de la foule sera mis en place sur le parking Leclercq où les fêtards se pressent plus qu’ailleurs le soir venu. "Ce système nous permettra d’évaluer l’affluence et, si nécessaire, de fermer préventivement l’accès à la zone. Le parking peut accueillir au maximum 9 500 personnes et ce nombre est atteint chaque année."

Le CSE Animations, kot-à-projet de l’UCLouvain organisateur des 24 Heures vélo, précise que pour désengorger le bas de la ville, la zone de concert de la place Galilée a été élargie en intégrant la place des Sciences. Des animations non-sonorisées ont aussi été réparties dans la ville, dont place des Wallons, pour fluidifier la foule.

Une deuxième aire de repos pour les personnes "fatiguées"

Au niveau des services médicaux, le poste médico-chirurgical sera installé dans le hall des auditoires Sainte-Barbe. Celui-ci mobilise quelque 100 personnes issues de la Croix-Rouge et de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies.

"Nous avons ajouté un poste de premier secours au parking Leclercq pour que les personnes ne doivent pas traverser toute la ville pour de la bobologie, explique Frédéric Tits, adjoint du directeur des secours médicaux pour l’événement. Autre nouveauté : des intervenants à pieds pour agir plus rapidement et diminuer le nombre de véhicule d’urgence sur le site. Enfin, une deuxième aire de repos a été créée aux auditoires Montesquieu (en plus des auditoires des Sciences) , plus près des activités du bas de la ville. Une personne “fatiguée”, dans l’acception la plus large du mot, pourra s’y rendre sans se perdre dans la ville ni croiser deux débits de boisson sur sa route."

Au moins 40 000 personnes attendues

Comme l’an dernier, l’événement se tiendra pendant les vacances scolaires. "Nous avions alors eu une inquiétude autour de la présence de mineurs sur le site (NDLR : ceux-ci ne peuvent être sur le site de 23 h à 7 h, sauf s’ils possèdent une carte étudiante) . Mais ce ne fut finalement pas un souci. Il n’y a pas de raison que cela soit le cas cette année", continue Frédéric Tits.

Heureusement toutefois, les 24 Heures vélo ne sont pas qu’une histoire de sécurité et de secours, c’est avant tout une course cycliste et un événement festif qui devrait attirer entre 40 000 et 50 000 personnes dont 2 000 à 2 500 coureurs, selon Noé Bierlaire, le président du CSE Animations.

104 équipes au départ

Les organisateurs ont souhaité remettre l’aspect sportif de l’événement au premier plan. Et ils sont fiers d’annoncer que leur objectif de 100 équipes est atteint et même dépassé avec 104 équipes : 40 dans la catégorie folklorique, la plus appréciée du public avec ses vélos customisés, 27 en vélo humanitaire, 15 en vélo course, 12 en vélo ASPU (personnel de l’UCLouvain) et Alumni (ancien de l’université) et 10 en vélo "entreprise".

Il y avait 72 équipes en 2019 et 86 l’an dernier.

Outre les personnalités politiques, le cycliste Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) et l’athlète Julien Watrin seront présents, comme l’an dernier, pour ouvrir le bal aux côtés cette fois du triathlète Arnaud Mengal.

Du côté de la fête, les 24 Heures s’ouvrent toujours à tous les publics avec notamment le village des enfants, parc de la Source (le mardi de 13 h à 17 h), l’Anim’Ado, rue des Blancs Chevaux (de 13 h à 18 h), le "240 minutes", la course réservée aux 12-18 ans ou encore la fête des voisins, rue des Blancs Chevaux, de 19 h à minuit.

Le mercredi, comme annoncé, c’est le chanteur britannique Iyaz qui clôtura la 44e édition des 24 Heures de vélo de Louvain-la-Neuve, sur la Grand-Place.