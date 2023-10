Louvain-la-Neuve : deux mégots géants pour contrer les incivilités

Une action de sensibilisation à la propreté s’est déroulée ce mardi, de 10h à 14 h, à travers Louvain-la-Neuve dans le cadre du "Marathon de la propreté" initié par la Région wallonne. Ce marathon a trois objectifs: l’intensification des contrôles répressifs en matière d’abandon de déchets, la sensibilisation des citoyens et l’éducation des plus jeunes. Cette opération est menée en collaboration avec les Communes et les services de police.