La taxe s’élèvera donc à 50 € pour un ménage d’une personne, 50 € par personne supplémentaire avec un plafond par ménage de 115 €. C’était déjà le tarif en 2022.

La nouveauté de l’an dernier est maintenue, à savoir la distribution gratuite d’un rouleau de 10 sacs organiques pour les ménages d’une et de deux personnes et de deux rouleaux pour les autres ménages. "On maintient cette mesure car notre objectif est d’améliorer le tri des déchets. À partir du 1er janvier 2024, le tri des organiques deviendra d’ailleurs obligatoire en Wallonie", a commenté l’échevin de l’Environnement, Philippe Delvaux (Écolo).

En 2024, le prix des sacs jaunes (tout-venant) reste inchangé par rapport à 2023 tandis qu’il avait augmenté par rapport à 2022 : 1,5 € le sac de 60 litres et 0,75€ le sac de 30 litres. Comme ces dernières années, le sac organique coûtera 0,3 €.

L’échevin a rappelé que la Ville agissait dans le cadre d’un décret de la Région qui impose aux Communes de répercuter le coût de la gestion des déchets sur les citoyens dans une échelle entre 95-110% via une taxe forfaitaire et/ou la vente de sacs. C’est ce qu’on appelle le principe du coût-vérité.

Pour 2024, le taux de couverture des dépenses liés à la collecte et au traitement des déchets (1 841 330 € budgétés pour 2024) par les recettes (1 757 840 € estimés) est fixé à 95%.

L’échevin a toutefois prévenu que la taxe pourrait augmenter à l’avenir si les mesures pensées par l’Intercommunale inBW (incinérateur de Virginal, recyparcs, etc.) ne portent pas leurs fruits.

Faire payer l’entrée au recyparc ?

"Sur ces trois dernières années, elle connaît un déficit de l’ordre de 3 millions € dans le secteur de la gestion des déchets. Pour que cela ne retombe pas sur les Communes, elle réfléchit à des mesures dont libérer de la place dans l’incinérateur pour accueillir des déchets “d’entreprises”, ce qui lui permettrait de dégager un revenu. Elle pense aussi à tarifer l’entrée aux recyparcs au-delà d’un certain nombre de visites et/ou de volume. Cela permettrait de se rapprocher du principe du pollueur-payeur."

Relevons qu’en 2022, les habitants de la localité ont produit 2 967 tonnes de déchets résiduels (94,2 kilos par habitants), soit une diminution de 11,5% par rapport à 2017 et 326 tonnes de déchets organiques (10,4 kilos par habitant), en diminution de 4,1% par rapport à 2017. Toutefois entre janvier-mai 2023 et janvier-mai 2022, la récolte des déchets organiques a augmenté de 2,3%.