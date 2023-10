Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve : minigolf mis au frigo, ancienne plaine de jeux sauvée, pour l’instant

Cela permet de conserver l’ancienne plaine de jeux, pour le moment. De quoi réjouir les usagers qui s’étaient manifestés pour qu’elle soit maintenue. Une pétition avait d’ailleurs été lancée à ce sujet.

En mars dernier, la nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves avait été inaugurée. Les critiques avaient fusé : trop exiguë, manque de bancs, d’un espace pique-nique ou de zones ombragées. L’ancienne plaine était regrettée. "Les visiteurs n’avaient pas forcément compris qu’elle n’existerait plus", souligne la députée provinciale en charge du domaine, Isabelle Evrard (PS).

En outre, rapidement après l’ouverture de la plaine, des intempéries avaient révélé un souci de drainage sur le terrain. La plaine avait donc été fermée jusque fin juin, le temps de résoudre le problème tandis que l’ancienne plaine était rouverte. La Province décidait ensuite de maintenir les deux plaines jusque septembre au moins.

"Nous ne sommes pas sourds aux critiques"

Et les autorités provinciales ont vu qu’elles ne se faisaient pas concurrence. "La nouvelle plaine rencontre beaucoup de succès. Et lors des beaux jours, comme ce fut le cas en septembre, les deux plaines ont absorbé le monde et cela a montré l’utilité d’avoir deux espaces de jeux complémentaires, précise Tanguy Stuckens. En outre, nous ne sommes pas sourds aux critiques et en renonçant à attribuer le marché du minigolf, on temporise pour se donner le temps d’analyser nos espaces."

C’est que l’ancienne plaine de jeux a plus de 25 ans et certains modules, vétustes, ont déjà dû être enlevés. Des investissements seront nécessaires pour cet espace. "On veut donc aller à la rencontre des personnes qui se sont manifestées et des autres qui fréquentent le domaine pour voir qu’elles sont leurs attentes et nous éclairer sur les investissements les plus judicieux. La réflexion est ouverte : maintien ou non de la première plaine de jeux, coexistence avec un minigolf, autre chose..."

Isabelle Evrard ajoute : "Au départ, le but n’était pas de conserver les deux plaines. Désormais, les jeux sont ouverts. La réflexion est en cours et on verra vers quoi se porteront les investissements."

Spray park espéré pour l’été 2024

La députée provinciale ajoute que le projet de spray park se poursuit, lui, bel et bien. Le permis a été obtenu il y a peu et les travaux sur le site de l’ ancienne piscine devraient débuter prochainement. L’ouverture de cet espace avec des jeux aquatiques est espérée à l’été 2024.