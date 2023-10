Ottignies-Louvain-la-Neuve : du "Miel d’Ottignies" à la Fête de la pomme

La place communale de Céroux était à nouveau bien garnie ce dimanche à l’occasion de la 24e édition de la Fête de la pomme. Pas moins de 37 stands étaient dressés regroupant 13 associations et 22 vendeurs de produits locaux. Les pommes se sont vendues comme des petits pains. Il était possible d’obtenir du jus avec la presse mobile de Pépipom, à condition de s’être inscrit. De nombreuses activités étaient organisées durant la journée: des ateliers participatifs autour de l’alimentation et de la biodiversité, des balades dans la campagne cérousienne, des ateliers plus ludiques aussi.