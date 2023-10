Dès le 1er janvier 2024, la carte de riverain sera plus stricte à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Actuellement, la carte est valable sur toute la zone bleue d’0ttignies ou toute celle de Louvain-la-Neuve en fonction de la résidence de son possesseur.

Mais dès le début de l’an prochain, cela va donc changer, du moins si les élus approuvent la réforme des cartes de stationnement lors du conseil communal de ce mardi 17 octobre 2023.

Suite à cette réforme, Ottignies sera divisée en six zones et Louvain-la-Neuve en quarte zones, limitant ainsi le rayon d’action de la carte de riverain.

Les habitants de la dalle pourront choisir une des quatre zones de Louvain-la-Neuve.

"Pour protéger les alentours des gares"

"On a constaté des problèmes, notamment avenue des Mespeliers, au Blocry ou près de la gare de Louvain-la-Neuve : certains automobilistes, qui ne sont pas du quartier mais qui habitent Louvain-la-Neuve, vont s’y garer pour de longues durées (NDLR : plus que les 2 h ou 2 h 30 permises par la zone bleue) , empêchant les riverains qui habitent vraiment dans le quartier de trouver aisément du parking, commente l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo). On connaît le même problème autour de la gare d’Ottignies."

D’où cette réforme pour, entre autres, "protéger les alentours des gares".

Le prix de la carte de riverain ne va pas changer : 10 € pour la première carte, 50 € pour la deuxième et 300 € pour la troisième. "Le bureau d’études qui s’est penché sur l’actualisation du plan de mobilité de Louvain-la-Neuve proposait de réduire le nombre de cartes en n’autorisant que deux cartes par ménage et en faisant payer la deuxième 200 €. Mais sur les 6 600 cartes de riverains en circulation, une cinquantaine concerne un troisième véhicule. L’idée n’est pas mauvaise, mais c’était plus symbolique qu’autre chose, continue l’échevin. Et sur les quelque 10 000 places de stationnement en voirie, cela n’aurait pas changé grand-chose."

Carte dématérialisée à durée de validité indéterminée

Et s’il avait été question que les cartes aient une certaine durée de validité (5 ans pour la première, 1 an pour les deux autres), cette idée a été abandonnée. "Les cartes de riverain auront une validité indéterminée."

Ajoutons que la carte sera dématérialisée. Elle sera liée à la plaque d’immatriculation dont le contrôle permettra de vérifier que tout est en ordre.

Pour ceux qui détiennent déjà une carte de riverain, ils ne devront pas en demander une nouvelle. Ils recevront toutefois un courrier leur précisant sa nouvelle zone de validité.

Pour les autres automobilistes, rien ne change : en zone bleue, s’ils dépassent la durée de stationnement autorisée ou que le disque n’est pas apposé et que les agents constatateurs sont passés par là, ils devront s’acquitter de 30 € ou 40 € s’ils étaient garés dans la zone réservée du quartier de Lauzelle ou de la Baraque.

Dans ces deux zones réservées, ne peuvent s’y garer que les personnes détenteurs d’une carte de stationnement, différente de la carte de riverain. "Comme il n’est pas possible de s’y garer gratuitement pendant une durée limitée avec le disque, on a réduit le prix des carnets de 10 cartes visiteur de 40 à 20 €. Ils ne peuvent être achetés que par des personnes domiciliées dans ces zones réservées pour des gens qui viendraient les voir."

Le parking payant ? L’idée n’est pas à l’ordre du jour

Pour contextualiser la réforme, Hadelin de Beer explique que la zone bleue fonctionne globalement bien même si quelques problèmes sont à pointer. "Et lors de l’actualisation du plan de mobilité de Louvain-la-Neuve, des propositions ont été faites. Le bureau d’études soulignait que les voiries de la cité universitaire étaient très sollicitées mais peu régulées. Il proposait donc de passer au stationnement payant avec vérification par une “scan car”. Mais la carte de riverain n’étant pas digitalisée, il aurait fallu en plus un contrôle par des agents à pied. D’où l’idée de l’informatiser, ce qui, en outre, permet de ne plus avoir le problème de la carte qui glisse et n’est plus visible. D’autant plus que la réglementation actuelle ne permet pas de régularisation après coup. On a retenu la digitalisation de la carte, mais rendre le parking payant n’est pas à l’ordre du jour. Je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas, mais la division des deux zones bleues répond aux problèmes actuels et on ne va pas aller plus loin."

Avec cette réforme, une régularisation sera possible si la carte de stationnement pour personnes handicapées n’était pas bien visible par les agents constatateurs.

Un rappel gratuit en cas de frais de rappel non payé

Autre nouveauté : des personnes payent la redevance due pour non-respect de la zone bleue sans toutefois s’acquitter des 10 € de frais de rappel qu’ils devaient pourtant après avoir reçu un deuxième rappel de payement, le premier rappel étant gratuit. Dans ce cas, un nouveau rappel, gratuit, leur sera envoyé pour qu’ils règlent ces 10 € et ne pas passer par un recouvrement d’huissier.

La carte pour les prestataires de soins, valable 1 an, passera de 240 à 120 €, le même tarif que pour les cartes d’entreprise, à la différence que les premières sont valables sur tout le territoire communal et les secondes dans la zone où est installée l’entreprise.

En septembre 2022, il avait été dit que cette réforme pourrait être mise en œuvre, après passage au conseil communal, en janvier 2023. "Mais on a mis le point à l’ordre du jour que maintenant car les adaptations des appareils des agents constatateurs, les modifications des zones et les discussions ont pris plus de temps que prévu", indique l’échevin de la Mobilité.