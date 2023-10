"Réappropriations" : Et si on mettait fin aux quatre façades en Brabant wallon ?

Cette question a été posée à Guillaume Vanneste, architecte, chercheur et enseignant à l’UCLouvain, associé au sein du bureau d’architecture VVV Architecture Urbanisme. La réponse est à voir dans "Réappropriations", une exposition organisée par l’ICA jusqu’au 26 novembre 2023, dans les Halles universitaires et invitant à découvrir des stratégies spatiales qui réparent le monde endommagé dans lequel nous vivons.

La 4 façades, "un modèle urbain qui semble insoutenable"

La villa quatre façades, habitat individuel très répandu dans le cossu Brabant wallon, consommatrice gargantuesque d’espace, est principalement apparue après la Seconde Guerre mondiale et "constitue une réalité concrète pour des dizaines de milliers d’habitants. Aujourd’hui, ce modèle urbain semble cependant insoutenable face aux défis contemporains", lit-on dans l’exposition.

Dès lors, "ces zones périphériques (NDLR : où sont construites ces villas) peuvent-elles évoluer vers un modèle de ville en transition, notamment en matière de mobilité, de consommation d’énergie et de vie communautaire ?"

Avec son projet "Suburbrabant", Guillaume Vanneste a exploré la question en prenant Rixensart comme espace d’études et en se dégageant de toutes contraintes administratives et réglementaires. "Cela permet d’élever le regard, d’inspirer, notamment les administrations et les décideurs politiques, sur d’autres approches d’aménagement du territoire. Cela permet de rêver et donc d’ouvrir les champs des possibles en allant au-delà de ce qu’on peut parfois imaginer", soutient Audrey Contesse.

"La villa à appartement"

Guillaume Vannesse parle de la "maison kangourou" avec une villa transformée pour accueillir un studio pour la grand-mère de la famille et avec une cuisine commune.

Il évoque la "maison-atelier" où une extension permet à la maraîchère qui habite les lieux de travailler les fleurs et plantes cultivées.

Il décrit une "maisonnée/co-housing" où chaque cohabitant dispose de son logement mais partage des espaces communs, comme la cuisine, la salle à manger, un salon, le jardin… Cela peut se faire à l’intérieur d’une villa ou même en reliant deux villas entre elles...

Il y a encore la "villa à appartement" où l’habitation a été surélevée et transformée en appartements.

Au-delà de changer la manière d’habiter, c’est aussi la manière de vivre ensemble et de vivre le territoire qui s’en trouve modifier. "Ces propositions visent à être pragmatiques tout en remettant en question l’immobilisme et le conservatisme des approches actuelles. Elles promeuvent l’idée que l’habitat est une question collective nécessitant une vision politique pour encourager le vivre ensemble et l’émergence de modèles de transition", lit-on près de la grande maquette, à quatre échelles, qui incarne le projet imaginant "un avenir radieux pour la banlieue belge".