Louvain-la-Neuve : tribute to Boby Lapointe au Théâtre de Blocry

Loufoque à souhait, un trio débarque sur une scène parsemée d’objets dont un rétroprojecteur pour présentation PowerPoint et quelques instruments de musique plus ou moins classiques. Ces trois conférenciers, membres rigoristes d’un collectif de défenseurs de la langue française contre la chanson anglo-saxonne – le collectif RPF (Restauration du patrimoine français) –, se lancent dans un exposé assez secoué sur Boby Lapointe, autre amoureux de la langue de Molière. Ce qui donne un des titres de pièces les plus longs de l’histoire du théâtre: L’Histoire approximative mais néanmoins touchante et non écourtée de Boby Lapointe.