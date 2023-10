Vers des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve plus durables

"Nous avons discuté avec eux et reparcouru l’ensemble des postes et domaines liés aux 24 Heures vélo pour voir ce qui va et ce qui ne va pas en termes de durabilité, indique Noé Bierlaire, le président du CSE Animations. Nous ne ferons pas tout en une fois, mais nous irons progressivement en apportant des améliorations petit à petit en vue d’être quasiment irréprochable d’ici quelques années."

Pour cette 44e édition, le président du CSE Animations pointe trois initiatives. "Avant, il n’y avait pas de tri des déchets. Cette fois, il y aura, aux entrées et sorties des zones de concert, outre des poubelles tout venant, des poubelles pour les PMC."

Sur la Grand-Place, seules les bières de la brasserie de Jandrain-Jandrenouille (Orp-Jauche) seront servies, soit des breuvages locaux.

Les organisateurs ont aussi obligé les commerçants, food trucks et autres qui serviront de la nourriture de proposer au moins une option végétarienne.