Le premier salon des acteurs de l’inclusion numérique se tiendra le 10 novembre 2023 à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve

"Face à la fracture numérique, diverses initiatives existent par-ci, par-là. L’objectif, avec ce salon, est de faire se rencontrer, pour la première fois, tous les acteurs agissant autour de cette thématique pour qu’ils se parlent, échangent sur leurs expériences, explique Julie Barbeaux, chargée de projets au sein du Service public de Wallonie Économie-Emploi-Formation-Recherche. Il permettra aussi de faire connaître toutes les actions menées ou qui seront menées, les outils qui existent et d’apporter du contenu au travers de conférences, tables rondes, ateliers. Une trentaine d’exposants seront aussi présents."

L’événement est gratuit mais l’inscription est obligatoire ( osonslenumerique.wallonie.be).

Ce premier salon entre dans le cadre plus large du Plan d’inclusion numérique visant à réduire la fracture numérique en Wallonie. Il est financé via le Plan de relance européen (PNRR) et le Plan de relance de la Wallonie (PRW).

Ce plan brasse différents volets afin de réduire les inégalités d’accès au numérique. Le 2 octobre dernier, par exemple, un nouvel appel à projet pour créer des espaces publics numériques (EPN) s’est clôturé. Les candidatures doivent maintenant être analysées. Un projet, qui doit encore être approuvé par le gouvernement wallon, visera à facilité l’équipement informatique des ménages en difficulté.

Lors du salon, la cartographie des lieux d’aide au numérique sera lancée et l’Agence du Numérique présentera le baromètre 2023 de maturité numérique des citoyens wallons.

46% des Belges en situation de vulnérabilité numérique

L’an dernier, la Fondation Roi Baudouin avait sorti son Baromètre de l’inclusion numérique 2022, réalisé avec l’UCLouvain et la VUB. Depuis la crise du Covid-19, notre société s’est numérisée de façon accrue, le numérique devenant incontournable pour accéder à toute une série de services, de démarches et de contacts au quotidien, relevait la fondation.

Or, nous ne sommes pas tous égaux face au numérique: 46% des personnes âgées de 16 à 74 ans dans le royaume se trouvent dans une situation de vulnérabilité numérique (39% ayant de faibles compétences numériques et 7% de non-utilisateurs), ressortait-il du baromètre.