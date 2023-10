Le chanteur britannique Iyaz et sa chanson "Replay" en clôture des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve

Iyaz ? Ce nom ne vous dit peut-être rien mais si écoutez, sur YouTube ou Spotify, Replay, la chanson qui l’a rendu célèbre en 2009, ça devrait vous rappeler des souvenirs. Solo est un de ses autres titres qui a connu du succès. Et pour les plus connaisseurs, il a chanté au côté de Miley Cyrus Gonna Get This, un titre enregistré dans le cadre de la série Disney Hannah Montana.

"Nous cherchons à avoir un artiste qui sort un peu de nulle part"

"Pour le concert de clôture, chaque année, nous cherchons à avoir un artiste qui sort un peu de nulle part pour préserver l’effet de surprise, relate Noé Bierlaire, le président du CSE Animations, le kot-à-projet de l’UCLouvain qui organise les 24 Heures vélo. Comment le choix s’opère ? Nous sommes 12 dans le kot et nous nous mettons à table et faisons un brainstorming pour sortir tous les artistes que nous aimerions bien écouter en se remémorant leurs chansons. Il en ressort une liste d’une cinquantaine de personnalités et nous tentons alors de les contacter via leur manager notamment qu’on trouve via des recherches Google. En fonction de leur réponse et du budget, nous opérons un choix. Je pense qu’avec Iyaz, le choix est bon. Il est en tout cas très motivé et enchanté de venir à Louvain-la-Neuve."

"Je ne sais pas si Iyaz sait vraiment dans quoi il s’embarque"

Et si les 24 Heures vélo, dont c’est la 44 édition cette année, sont bien connus chez nous, qu’il s’agit d’une organisation sérieuse et que le concert final attire bon an mal an quelque 10 000 personnes, le président du CSE Animations raconte qu’ils prennent toutefois le temps de contextualiser l’événement qui, forcément, n’évoque rien pour un Britannique qui habite aux États-Unis. "Nous expliquons le contexte des 24 Heures vélo, le public, qu’il y a des concerts la veille, des animations, etc. Je pense quand même que Iyaz sera étonné quand il verra l’engouement autour des 24 Heures vélo et l’ambiance qu’il y aura sur la Grand-Place pour son concert, même si je ne sais pas s’il sait vraiment dans quoi il s’embarque", sourit Noé Bierlaire.

L’artiste est en tout cas prêt à endosser le pull du CSE Animations, à porter une calotte étudiante ou encore à signer des affiches de l’événement, des demandes faites par les étudiants organisateurs. Le mercredi 25 octobre, on verra si Iyaz se pliera aussi à la traditionnelle demande des fêtards encore d’aplomb d’affonner une bière sur scène…