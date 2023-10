E411: fermeture décalée pour les échangeurs de Corroy-le-Grand et de Louvain-la-Neuve

Les échangeurs de Corroy-le-Grand (n°9) et de Louvain-la-Neuve (n°8a) de l’E411/A4 seront fermés à la circulation en direction de Bruxelles, vendredi à partir de 9h pour le premier et lundi, également à partir de 9 h, pour le second. La fermeture de ces échangeurs, initialement prévue pour jeudi et vendredi, a dû être décalée en raison des conditions météorologiques annoncées, indique la Sofico mercredi dans un communiqué.