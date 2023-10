Ottignies-Louvain-la-Neuve : les déjeuners berbères de Secours solidaire ont dix ans

"Un premier repas a été organisé à l’école de Limelette. L’association a récolté des fonds pour offrir des cartables aux enfants, récolté des montures pour les ophtalmologues, créé un dispensaire dans les montagnes de l’Atlas en 2010 pour éviter que les femmes ne doivent descendre des montages pendant deux jours pour se rendre chez le médecin pour accoucher", raconte Mimouna Zeroual.

En 2013, l’association a proposé son premier déjeuner berbère qui "marquait le début d’une aventure bien plus grande. C’est devenu un jour de rencontre, de solidarité et d’échange". Les actions ont continué, avec plus d’ampleur: "Nos actions sont menées selon un adage bien connu: il vaut mieux apprendre à quelqu’un à pêcher plutôt que lui donner un poisson. Nous visons l’autonomie sur place avec notamment la création d’élevages de poules, de puits de forage pour l’eau, de potagers communautaires…" indique Mayssae Assiba, jeune membre de l’association. Suite au tremblement de terre du 8 septembre dans le sud du pays, les besoins se sont accrus: "De nombreuses personnes n’ont plus de logement et logent sous des tentes. Nous venons d’acheter des panneaux photovoltaïques à placer sur les tentes pour leur fournir de l’électricité. Notre partenaire sur place est Karama Solidarity. Nous nous rendons aussi sur place pour vérifier si nos actions se concrétisent."

Pour les dix ans des déjeuners berbères, Secours solidaire organisait voici quelques jours une grande fête à l’école de Blocry: "Nous proposions de nombreuses activités, nous avions un stand artisanal avec des produits marocains, une tente berbère, des jeux pour les enfants, des chants traditionnels. Nous avons organisé un repas couscous, préparé des crêpes marocaines, de la soupe harira…", indique Mayssae Assiba.