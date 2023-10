Désormais, la rue réservée au jeu fait quasi l’unanimité à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Principal reproche : c’est un mauvais message adressé aux enfants que de leur faire croire que la voirie est un terrain de jeu sécurisé, pour reprendre les termes d’Anne Chaidron en 2021.

Désormais, la position des libéraux s’est adoucie. Au dernier conseil communal, comme la majorité (Écolo, Avenir, PS) et Kayoux, ils ont approuvé la convention instaurant une rue réservée au jeu rue Victor Sténuit, dans son tronçon entre les rues Alfred Haulotte et Lambyhaie. Seule Anne Chaidron s’est abstenue.

La rue Victor Sténuit est la première voirie dans la localité où une "rue jeu" a été mise en place. C’était en 2014 tandis que le concept est entré dans le code de la route en 1998. À l’époque, la demande des riverains - car l’initiative émane toujours des riverains - portait sur tous les dimanches. Ici, "ils demandent le dernier dimanche du mois (de 14 h à 20 h), ce qui correspond à l’utilisation actuelle", a indiqué l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).

"Une ambiance de quartier"

Ce dernier a livré les premières conclusions de l’évaluation menée avec les habitants autour des trois "rues jeu" de la commune. "Dans la rue Escadron Brugmagne, ça n’a pas fonctionné. Dans la rue Victor Sténuit et l’avenue des Peupliers, cela a créé une ambiance de quartier. Dans la rue Sténuit, il y a des food trucks, etc."

Chaque rue a ses spécificités, a reconnu Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR). "Pour la rue Escadron Brumagne, il n’y a que de grands jardins et les enfants ont aussi grandi et étaient peut-être dès lors moins intéressés par la demande initiale, ressort-il des arguments donnés. À l’avenue des Peupliers, une personne insiste sur le message problématique qu’on envoie aux enfants. Pour la rue Victor Sténuit, avec un dimanche sur quatre, l’intérêt n’est plus aussi marqué. D’un point de vue administratif, on se demande aussi si c’est le bon dispositif, vu qu’il est parfois utilisé pour organiser une sorte de fête des voisins. Par contre, c’est bien que les adultes jouent le jeu de ne pas laisser complètement leurs enfants sans surveillance. Au final, on reste avec des questionnements, on prend note de l’évaluation et le vote sera plus positif que par le passé."

Pour créer une rue réservée au jeu, divers critères doivent être remplis dont l’existence d’un itinéraire bis pour le trafic de transit ou encore avoir l’accord d’une "très large majorité des riverains, sinon, ce serait source de conflits et ça n’aurait pas d’intérêt", a souligné l’échevin de la Mobilité.