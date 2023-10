La Belgique veut conserver son titre de championne du monde de voiture solaire

Si elle est principalement composée d’étudiants de la KULeuven, l’UCLouvain y est représentée avec Christophe Chenut, étudiant ingénieur civil électromécanicien.

Avec leur voiture baptisée Infinite, les 20 étudiants auront à cœur de conserver le titre de champion du monde remporté, en 2019, par leurs prédécesseurs lors de la dernière édition de la course (elle ne s’est pas tenue en 2021 pour cause de pandémie). C’était une première pour la Belgique.

Et les étudiants ont travaillé dur pour repousser les limites de la technologie et concevoir et produire un engin performant. C’est donc avec ambition que les Belges entameront la course de quelques 3 000 kilomètres qui relie Darwin à Adélaïde, en traversant l’outback australien.

"On espère la finir en quatre jours, ce qui n’a jamais été fait. Les meilleures équipes ont toujours achevé la course en cinq jours, commente Christophe Chenut, depuis l’Australie où l’équipe est arrivée courant du mois de septembre. Ce sera très serré et tout dépendra des conditions météorologiques, du soleil évidemment mais aussi du vent en ce qui concerne notre voiture."

Un aileron pour naviguer avec le vent

Christophe Chenut, étudiant à l’UCLouvain. ©Innoptus Solar Team

L’étudiant explique qu’une des plus importantes innovations sur la voiture en forme de balle concerne l’installation d’un aileron escamotable sur le cockpit. "Elle devrait nous apporter un avantage par rapport aux autres équipes dans des conditions climatiques plus venteuses. Elle se déploie en cas de vent latéral pour créer une ligne de portance et ainsi réduire de 50% l’effort aérodynamique sur le véhicule." Cet aileron doit permettre à la voiture de naviguer avec le vent et de consommer jusqu’à quatre fois moins d’énergie, assure l’équipe sur son site web, www.solarteam.be.

Les Belges vont donc tenter de faire du vent un allié, ce qu’il n’est pas toujours sur cette course. "De très bonnes équipes ont perdu car leurs véhicules, très légers, ont été balayés et sortis de la route par le vent...", raconte Christophe Chenut.

Mais que fait cet étudiant de l’UCLouvain dans une équipe principalement flamande ? "En 2019, l’équipe championne du monde a fait le tour des universités du pays, notamment pour y recruter de nouveaux éléments. Agoria, le sponsor principal, avait la volonté d’ouvrir davantage l’équipe tandis que cette course était quasiment inconnue en Wallonie. J’étais alors en deuxième baccalauréat et je ne pouvais pas encore postuler car il faut au moins avoir son diplôme de baccalauréat (les trois premières années d’étude) en poche pour ce faire. Mais j’ai été impressionné par ce projet et quand je suis entré en master, j’ai posé ma candidature."

Cela fait plusieurs mois maintenant que Christophe Chenut et les autres étudiants travaillent sur le prototype. "Sur la forme, ce que j’apprécie, c’est que c’est un projet étudiant où tout va très vite et où il y a peu de paperasses. En outre, le budget est présent, quelque 1,5 million €, ce qui permet d’aller très loin dans les innovations et d’être dans un environnement très professionnel et de pointe. Sur le fond, le côté technique d’un véhicule solaire est forcément très intéressant."

Testée à la base de Beauvechain

La voiture a notamment été testée à la base de Beauvechain, "un terrain très plat, fermé au public, ce qui est idéal pour réaliser des tests en toute sécurité. En plus, le site est venteux et enfin, il est à 20 minutes de Leuven. La voiture a aussi roulé à Lommel où Ford a un circuit de tests avec notamment différents types d’asphaltes."

En tant qu’ingénieur mécanicien de l’équipe, Christophe Chenut a participé au développement de la suspension, du système de freinage ou encore de l’aileron d’Infinite. Il a aussi été responsable de l’assemblage du véhicule tandis que désormais il est manager technique.

Pendant la course, il suivra l’engin. "Différents véhicules roulent en convoi avec la voiture solaire. En cas de problème mécanique, je pourrai intervenir. J’espère donc que je n’aurai rien à faire", sourit-il.

Parmi les voitures suiveuses, certaines seront équipées de station météorologique afin de régler au mieux l’engin de course et adapter la stratégie. "Si on sait qu’il y a des nuages à 30 kilomètres, par exemple, on peut décider de ralentir pour recharger un maximum les batteries et ainsi rouler le plus vite possible une fois sous les nuages."

Jusqu’au 22 octobre, l’équipe ne va plus tenter d’améliorer la voiture mais va la tester et enregistrer un maximum de données utiles pour la course et ainsi répondre présent face, notamment, aux équipes de l’université technologique de Delft (Pays-Bas, 7 fois championne du monde), de l’université de Tokai (Japon, 2 fois championne du monde) ou de l’université du Michigan (USA) qui grimpe souvent sur le podium. Et ainsi tenter de se faire une place au soleil.