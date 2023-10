Jay a réalisé son rêve: créer des bougies parfumées et colorées

Son envie ? Revisiter le monde des bougies, pour offrir quelque chose de plus peps et coloré. "Pourquoi ne pas illuminer le quotidien des gens avec quelque chose qui fait déjà sourire rien qu’en voyant le packaging ? Et en plus, avoir des ingrédients et des composés dans la bougie qui soient plus sains. On peut se faire plaisir tout en faisant du bien à l’environnement, aux animaux, aux humains."

L’aventure démarre rapidement pour Jérôme. Au lancement de sa marque, il participe à un événement destiné aux professionnels grâce à sa belle-mère, grossiste. Sur place, il vend une quarantaine de bougies en deux jours. "Je me suis dit qu’il y avait un intérêt." Suite à cela, il imagine proposer ses produits dans des pots de peinture, pour l’originalité.

"Une expérience de dingue"

Pour Jay & Dyle, Jérôme fait tout lui-même, de la création des bougies, à l’étiquetage, en passant par le site web, les réseaux sociaux et la vente.

"Pour l’instant, je ne compte pas mes heures. Je me vois comme un entrepreneur qui fait de l’artisanat. J’essaie de me donner corps et âme pour faire grandir mon projet. J’aime bien apprendre par moi-même."

En un an et demi, il a d’ailleurs beaucoup appris, que ce soit positif ou non.

"Être entrepreneur, c’est faire face à beaucoup de d’imprévus et problèmes… qu’il faut appeler expériences. Je ne savais pas comment construire un site web, j’y ai passé des jours, mais j’en suis assez fier. Cela va bien au-delà de la bougie, c’est une expérience de dingue."

Même s’il estime avoir encore beaucoup à améliorer, Jérôme compte continuer à travailler pour réaliser son rêve, avoir sa société avec ses créations. Et même si cela lui faisait peur, Jérôme est heureux de s’être lancé.

"Je n’en vis pas encore. Tout ce que je gagne est réinvesti dans la société. Ce n’est pas évident, j’ai pris un gros risque en me lançant dans l’entrepreunariat sans filet de sécurité. Mais heureusement, je n’ai pas trop fait l’imbécile avant. J’étais le stéréotype du comptable dans une grosse entreprise donc j’avais un matelas de côté qui m’a permis de me lancer. J’aime bien cette métaphore: je me lance dans le vide et je construis mon avion."

Créatif, Jérôme est heureux de pouvoir toucher à plein de domaines grâce à son projet. "C’est ma plus belle réussite. Je suis vraiment fier. J’ai envie que les gens connaissent mes bougies, envie de devenir une vraie marque de référence. Je veux vivre de ma passion. C’est important d’aller de l’avant et de mettre du peps dans sa vie."