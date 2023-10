Wasbar, le resto-laverie, a trouvé son public

"Franchement, ça marche presque trop bien, on se fait éclater", plaisante à moitié Louis, le gérant du restaurant, en prenant cinq minutes pour s’asseoir à la fin du service du midi. Le vendredi 22 septembre, Wasbar inaugurait rue Charlemagne, à Louvain-la-Neuve, son premier restaurant en Wallonie. La chaîne de l’Horeca, qui comptait déjà 11 établissements en Flandre et à Bruxelles, propose un concept assez… inhabituel: faire sa lessive en buvant un verre et/ou en dégustant un petit-déjeuner, un burger, des snacks… Quatre machines à laver et autant de sèche-linge sont mis à disposition des clients. Une manière d’échapper à l’ennui des laveries classiques. Comptez 6 € pour le lavage et 3 € pour le séchage. "On propose aussi une formule à 6 € tout compris le lundi", précise Louis.