Semaine de la santé mentale: le suicide par des témoignages

À la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, l’équipe de Constellation BW, "équipe mobile de crise adultes" entend aborder le suicide lors d’une conférence ouverte à tous.

"Je n’ai plus d’issues… Le suicide: avant et après", le titre de la conférence, soulève un sujet qui reste tabou, un sujet difficile à aborder: "L’idée n’est pas de balancer des chiffres et d’avoir un débat entre professionnels mais bien d’évoquer le suicide avec Monsieur et Madame Tout-le-monde, explique le Dr Vito Infante, psychiatre, à la clinique Saint-Pierre et responsable de Constellation BW. Nous nous inscrivons dans une démarche d’ouverture, c’est une manière pour nous, professionnels de la santé mentale, de s’ouvrir aux gens pour s’en rapprocher alors qu’on stigmatise encore trop souvent la psychiatrie."

Le suicide y sera présenté sous trois aspects différents avec les témoignages d’une maman d’un jeune qui s’est suicidé, d’un psychiatre qui suivait un patient qui s’est donné la mort, et enfin, d’une personne qui a décidé de mettre fin à ses jours et "qui a été sauvée par miracle, précise le psychiatre. Il raconte tout ce qui est passé par son cerveau avant, pendant et après."

"Être malade mental augmente le risque de suicide"

À côté des témoins, des intervenants viendront enrichir la conférence avec notamment un responsable de l’ASBL Un pass dans l’impasse qui a pour objectifs la prévention du suicide et plus largement l’amélioration de la santé mentale: "C’est aussi une forme de témoignage vu que cette personne expliquera ce qu’elle ressent quand elle se retrouve en contact avec ces gens en souffrance ", souligne Pierre André, infirmier dans Constellation BW.

"En tant que psychiatre, on est toujours confronté au suicide. Si on prend des chiffres, être malade mental augmente le risque de suicide et à ce niveau-là, il ne faut pas le nier, on est de plus en plus sollicité", rappelle Vito Infante.

"Un pass dans l’impasse", qui est l’unique structure de prévention du suicide en Wallonie, a vu son nombre de consultations augmenter de près de 40% depuis la pandémie. "Or, en 2019, le suicide était déjà la première cause de décès chez les 15-44 ans. Cinq personnes se donnaient la mort chaque jour dans notre pays", soulignait la structure en février dernier alors qu’elle rappelait l’importance de devenir une sentinelle en prévention du suicide.

En matière de prévention, on peut tous jouer un rôle, c’est pourquoi il est important d’en parler et cette conférence rencontre cette utilité de partager.

Clinique Saint Pierre Ottignies à la salle Oleffe (rez-de-chaussée du bâtiment ovale) le jeudi 12 octobre 9 h 30 jusque 11 h 30. Tout public (sur réservation) equipemobile.psychiatrie@cspo.be.