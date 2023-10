Maëlle Bottin, doctorante en chimie à l’UCLouvain, termine deuxième de la finale internationale de Ma thèse en 180 secondes

Ma thèse en 180 secondes est une compétition de vulgarisation scientifique où les doctorants sont amenés à expliquer, en 3 minutes et pas une de plus, leurs travaux de façon à ce que le grand public puisse les comprendre. Et quand l’intitulé de sa thèse est "Synthèse de systèmes moléculaires hôte-invité pour la reconnaissance sélective des anions", on comprend l’ampleur de la tâche...

"La nuit, tous les anions sont gris"

Mais Maëlle Bottin, d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et originaire de Chaumont-Gistoux, y est arrivée avec une présentation nommée "La nuit, tous les anions sont gris" et récitée avec beaucoup de théâtralité.

Sa thèse touche à la détection des anions, "molécules naturelles qui contribuent au bon fonctionnement de votre organisme, a-t-elle expliqué lors de la finale. Leur présence en quantité précise dans votre sang reflète votre état de santé. Alors, pouvoir les détecter de façon simple et efficace, c’est aussi permettre une meilleure compréhension et de meilleurs diagnostics de différentes pathologies."

Des récepteurs ont donc été créés par les chimistes mais ils ne sont pas assez sélectifs et n’arrivent pas à distinguer certains anions des autres.

Un peu comme si pour faire rentrer son chat, le soir, on essayait de l’attirer avec son panier favori. Un panier qui peut toutefois séduire tous les autres chats du quartier... Et c’est là que Maëlle Bottin intervient.

La doctorante tente de confectionner des récepteurs sur mesure pour pouvoir différencier les anions, soit un panier capable de n’appâter qu’un seul et unique chat.

Le concours a été remporté par Camille Lakhlifi de l’Université Paris Cité. Sa thèse : "Capacités métacognitives des cliniciens et cliniciennes : quels liens entre la justesse objective des choix des (futurs et futures) médecins et leurs jugements de confiance subjectifs dans leurs connaissances et décisions sous incertitude ?"

Tégawindé Vanessa Rosette Boro, de l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (Burkina Faso), a terminé troisième. Sa thèse : "Solution d’imperméabilisation accessible et durable de bassins de collecte des eaux de ruissellement en zone soudano-sahélienne".