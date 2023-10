Au programme du festival "qui cultive un monde plus juste", vingt-deux films belges et internationaux, des débats, des ateliers, des forums, des séances jeunes publics, des rencontres, des moments festifs et des concerts, organisés à Bruxelles, Theux, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Liège, Mons, Namur, Stoumont, Charleroi ou encore Arlon.

Afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’agriculture paysanne et de communiquer sur les solutions concrètes pour tendre vers des systèmes agricoles et alimentaires plus justes et durables, le festival s’ouvrira le 10 octobre sur l’intervention théâtrale "Actrices de la résilience" de la compagnie Adoc. Elle sera suivie par la projection en avant-première du film "Les fourmis et la sauterelle" au Cinéma Galeries à Bruxelles, puis d’un débat "Urgence climatique et alimentation: les voix des soulèvements" et d’un concert de Coline Blf. Auteure, interprète et vidéaste, la Belge de 23 ans, originaire de Namur, est ambassadrice de l’événement.

Ces cinq jours seront également marqués par la présence de spécialistes du monde agricole, de réalisateurs, de leaders paysans du Sud et de porteurs d’initiatives concrètes et locales. Parmi eux, la Fédération des Jeunes Agriculteurs, l’association de défense de la biodiversité en Wallonie et à Bruxelles, Natagora ou encore le Mouvement d’Action Paysanne.

Deux films, deux ateliers

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, le festival Alimenterre proposera, du 11 au 13 octobre, deux projections de film, "Les fourmis et la sauterelle", le 11 octobre (18 h 30), à la Grange du Douaire et "Tu nourriras le monde", le 13 octobre (19 h 30), à la Maison de la Laïcité Hypathia.

Il y aura aussi deux ateliers, un pour lutter contre le gaspillage alimentaire: "Conserves à tester pour ses légumes excédentaires", le 12 octobre à partir à 12 h, à la Maison du développement durable (MDD) et, toujours à la MDD, le même jour mais à 18 h, un atelier d’arpentage du livre "L’écologie vue du Sud: pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel" de Mohammed Taled.

Organisé par l’ONG Humundi (anciennement SOS Faim), engagée dans la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, le festival se clôturera la veille de la Journée mondiale de l’alimentation. Objectif: rappeler que, sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, plus de deux tiers sont des paysans.

Informations et réservations sur www.festivalalimenterre.be/programme.