"The Grid" : La grille sous toutes ses formes au Musée L à Louvain-la-Neuve

The Grid, trame, grille et matrice s’y tient du 6 octobre 2023 au 11 février 2024.

"Pourquoi la grille ? questionne Élisa de Jacquier, la directrice ad interim du musée universitaire. Elle joue un rôle fondamental dans l’art occidental depuis la Renaissance tandis que le XXe siècle marque un tournant, la grille devenant une forme artistique en tant que telle. Elle va alors être une source d’inspiration inépuisable pour des artistes qui vont l’exploiter dans toute sa diversité et sa complexité."

L’exposition regroupe des œuvres principalement des années 1960 à 1980 réalisées par une trentaine d’artistes belges et internationaux. Parmi eux, Claudia Andujar, Christian Boltanski, Jo Delahaut, Esther Ferrer, Douglas Huebler, Sol LeWitt, François Morellet, Denis Oppenheim, Shizuko Yoshikawa...

Des étudiantes impliquées

"Permutations", d’Esther Ferrer, une œuvre réalisée avec des paires de poignées de porte. ©ÉdA

L’exposition a comme point de départ la donation de Guillaume Wunsch et Monique Van Kerckhove au musée, en 2021, de quelque 370 objets d’art dont 250 estampes. "C’est une sorte de panorama de l’art construit (NDLR : ou art géométrique) depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, continue la directrice du Musée L. Nous avons approché Alexander Streitberger, professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’UCLouvain, afin de valoriser cette donation. Et c’est mission accomplie avec cette exposition à laquelle il a fait participer ses étudiantes du séminaire d’histoire de l’art des avant-gardes à l’art actuel. Elles ont sélectionné une vingtaine d’œuvres de cette donation, elles ont réfléchi à leur accrochage et à la scénographie mais aussi au contenu de l’exposition. En outre, elles ont réalisé neuf podcasts sur autant d’œuvres présentées dans l’exposition et qu’on peut écouter en scannant des QR codes. Cet ancrage universitaire est fondamental pour un musée comme le nôtre."

Une partie des œuvres exposées provient de la donation, d’autres étant issues de collections privées et publiques.

"La grille est rigide mais aussi très ouverte"

Alexander Streitberger. ©ÉdA

"À la Renaissance, la grille sert à projeter le réel sur son tableau tout en respectant la perspective. Elle n’était donc pas autonome, explique Alexander Streitberger. Dans les années 60, la grille devient un art à part entière, elle n’est plus une aide pour faire un tableau réaliste. La peinture moderniste ne se réfère plus au monde réel mais elle a sa propre réalité et beaucoup d’artistes utilisent dès lors la grille comme structure propre, manière d’affirmer le caractère autonome et universel de l’art. Pourtant la grille n’est pas entièrement déconnectée du monde réel, elle le structure aussi comme on peut le voir avec certains plans urbanistiques ou les matrices informatiques."

Détail d’une création de Christian Boltanski, "Les 62 membres du Club Mickey en 1955, les photos préférées des enfants". ©ÉdA

Pour ce professeur, "la grille est rigide mais aussi très ouverte en offrant une diversité de directions de lecture : de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, en diagonal… La grille est ambiguë."

Des visites guidées et conférences sont organisées dans le cadre de l’exposition. Un carnet d’exploration pour les enfants de 6 à 12 ans est aussi disponible gratuitement à l’entrée. www.museel.be.