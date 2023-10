"Les victimes de violences sexuelles n’ont pas accès à une prise en charge maximale" en Brabant wallon

Une situation qui déplaît dans la jeune province. Le président du Collège provincial Tanguy Stuckens (MR), le gouverneur Gilles Mahieu, le recteur de l’UCLouvain Vincent Blondel et le procureur du roi Marc Rézette ont adressé un courrier commun à la secrétaire d’État à l’Égalité des genres Marie-Colline Leroy (Écolo) pour lui réclamer l’ouverture, "dans les plus brefs délais", d’un tel centre en Brabant wallon.

Les quatre signataires du courrier ont bien lu l’interview de Marie-Colline Leroy dans L’Avenir où elle évoque la possible implantation d’un CVPS à Ottignies. "Fumée blanche pour un CPVS en Brabant wallon ? Pas si vite, prévient, prudent lors du conseil provincial, Tanguy Stuckens. À en croire les propos de la secrétaire d’État, rien n’est fait. Cette implantation est condition par les résultats des discussions budgétaires du Gouvernement fédéral."

"Je ne comprendrais pas qu’Ottignies ne soit pas la priorité numéro une"

Discussions budgétaires qui ont lieu pour le moment. D’où le coup de pression sur la secrétaire d’État.

D’autant que, dans l’interview, Marie-Colline Leroy prévoyait également la création de trois autres CPVS à Mons, Eupen et Hal-Vilvorde.

En Brabant wallon, on ne le cache pas: on estime que si un seul de ces quatre centres doit voir le jour, ce doit être en Brabant wallon et nulle part ailleurs. "Soit la secrétaire d’État obtient tous les financements qu’elle souhaite et c’est parfait: tous les centres peuvent être créés. Mais si ce n’est pas le cas, je ne comprendrai pas que la création du centre d’Ottignies ne soit pas la priorité numéro une. Aujourd’hui, une victime de violences sexuelles du Brabant wallon n’a pas encore accès à une prise en charge maximale. C’est inadmissible", estime Tanguy Stuckens.

"Disposer d’un CPVS (en Brabant wallon) est d’une impérieuse nécessité et d’une urgence absolue, plaident Tanguy Stuckens, Gilles Mahieu, Vincent Blondel et Marc Rézette. Les centres existants ne permettent pas de compenser les besoins propres au Brabant wallon. En effet, la synergie entre les centres sociaux, service de police, de justice… spécifique au dispositif n’existe pas lorsqu’un CPVS doit travailler avec un arrondissement extérieur."

Lors du dernier conseil provincial, tous les intervenants – les conseillers provinciaux Fiorella Iezzi (MR), Benjamin Goes (LE) et Thierry Meunier (Écolo) et le député provincial Tanguy Stuckens (MR) semblaient d’accord sur "l’impérative nécessité" de disposer d’un CPVS en Brabant wallon, pour reprendre les termes de Thierry Meunier.

"Ça ne dépend pas que de la secrétaire d’État"

Ce dernier a tenu à défendre la secrétaire d’État, Écolo comme lui: "Je tiens tout de même à rappeler qu’il n’y avait aucun CPVS, il y a quatre ans. En quatre, Sarah Schlitz (NDLR: à qui Marie-Colline Leroy a succédé) a créé dix centres. Évidemment, il en manque. Sarah Schlitz et maintenant Marie-Colline Leroy n’ont cessé de réclamer les moyens pour compléter ce réseau. Ça ne dépend pas que d’elles. Ça dépend des ajustements budgétaires. Et je rappelle, du coup, que le ministre du Budget (NDLR: la secrétaire d’État du Budget Alexia Bertrand, Open-VLD) fait partie de la famille libérale."

La pression est donc mise sur l’ensemble du gouvernement fédéral. Reste à voir si cette pression en provenance du Brabant wallon suffira.