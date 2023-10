Ottignies-Louvain-la-Neuve : de l’Allemagne à la Serbie à vélo ; seule Agathe n’a pas pédalé

En 2012, le couple était déjà parti pour un voyage hors du commun: une marche de 3 500 km à travers l’Afrique de l’Ouest. "Cette fois, comme on était avec les enfants, on a converti la marche en vélo", indique François Genot.

Ils ont longtemps longé le Danube, passant ainsi par l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie et la Serbie. "Ce parcours nous a fait traverser six pays et trois capitales. On a suivi le Danube car ses abords sont assez plats. Le plus long trajet à vélo que les enfants avaient fait avant cet été, c’était 21 km en une journée", explique Marie Jadoul.

"Ça fait encore rire les enfants…"

Ce voyage a bien sûr été l’occasion de découvrir des cultures variées. "En plus, en restant le long de l’eau, on pouvait se baigner régulièrement !", ajoute son compagnon.

Tout au long du parcours, la famille à bicyclette a éveillé la curiosité: "On a croisé pas mal de cyclistes qui s’étonnaient de nous voir être ainsi sur les routes avec un bébé de 20 mois".

S’il a fallu assurer une sacrée logistique, tout était loin d’être planifié, notamment pour le couchage: "Nous avions une tente, mais nous nous sommes aussi arrêtés dans des auberges et dans des locations Airbnb", raconte le couple. Et il y a eu quelques surprises: "On a fait halte un jour dans une auberge en Serbie. Tout y était tellement sale et vieillot que nous avons finalement choisi de camper dans le jardin ! Ça fait encore rire les enfants…"

Cette grande escapade a permis au couple de "se déconnecter totalement de [leur] boulot". Elle a aussi été l’occasion de faire de belles rencontres: "Au début du périple, on a croisé une famille danoise, à vélo elle aussi, avec des enfants de 4 et 7 ans. On les a revus à trois reprises. On a sympathisé au point de convenir d’échanger nos maisons pour des vacances futures !" Plus loin, sur les routes de la campagne croate, "un homme nous a offert une pastèque. Le jour suivant, on s’est arrêté dans un café. Quand on a voulu payer, le tenancier nous a dit que nos consommations étaient déjà réglées".

Parfois, les enfants en ont eu marre…

"Ce qui m’a vraiment marquée, c’est la résilience, la capacité d’adaptation des enfants", dit Marie Jadoul, sourire aux lèvres. "Et le plaisir qu’ils y ont pris", complète François Genot. Avec une moyenne de 30 à 35 km par jour – et un record de 60,5 km en un jour –, ce n’était pas forcément gagné. Car si Agathe a fait le voyage dans une remorque tractée par ses parents, Paula et Arthus, les deux grands, étaient en autonomie: "Ils avaient chacun une fonte avec leurs affaires, ils en étaient bien fiers".

Si les enfants en avaient parfois marre de pédaler, nous raconte Marie Jadoul, "d’autres fois, ils en demandaient davantage !"

Traverser six pays a aussi été une opportunité pour "aborder plein de sujets, s’enthousiasment les parents. Nous sommes passés à côté d’un camp de concentration en Autriche, on a parlé de l’immigration, des frontières autour et au sein de l’Union européenne, du communisme… Tout était prétexte à discuter. Et les enfants ont eu le temps de nous interroger sur toute notre vie ! Comment leurs parents se sont rencontrés…"

Ce voyage aura également permis à la famille d’apprendre quelques mots de la langue de chaque pays traversé, même si une grande partie des échanges se faisaient par les gestes. Et à force "de nous entendre parler en anglais, même Agathe s’est mise à saluer les gens en disant “Hello” et “Bye bye”", sourit Marie Jadoul.

"On n’a pas eu le temps de lire"

Pour le voyage de retour, un transporteur a embarqué vélos et matériel, tandis que la famille est rentrée en bus et en train. Si les Jadoul-Genot espèrent repartir pour un autre périple, ce ne sera pas pour tout de suite: "Les enfants étaient vraiment ravis du voyage, mais aussi ravis de rentrer !"

Ils n’étaient d’ailleurs pas les seuls: "Ce voyage était bien plus fatigant que ce qu’on avait prévu", commente François Genot. Sa compagne acquiesce: "François et moi avions emmené chacun deux livres, mais on n’a pas eu le temps d’en lire une ligne !"