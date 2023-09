Pierre Larauza à Louvain-la-Neuve avec "ces mouvements que je n’aurais jamais pu faire", dont le salto arrière de Surya Bonaly et le bond de Mike Powell

Ce mouvement culte, le sculpteur documentariste français Pierre Larauza s’en est emparé, l’a disséqué, en a tiré la quintessence et l’a reconstitué. L’œuvre, 20 février 1998, Nagano est visible dans la nouvelle exposition proposée jusqu’au 2 novembre 2023 au Forum des Halles, à Louvain-la-Neuve (à côté des guichets de la gare), Corps en mouvement.

"Des sculptures documentaires"

"Je me considère comme un documentariste en art visuel, souligne l’artiste basé à Bruxelles. Mes créations sont très documentées, j’essaye de rencontrer les protagonistes. J’ai ainsi vu Surya Bonaly. J’analyse des documents de source variée, j’étudie le mouvement et le décortique dans le détail pour le reconstituer le mieux possible dans l’espace et quelque part aussi dans le temps. Le paratexte autour de l’œuvre est assez détaillé pour faire comprendre le contexte et la portée du mouvement sculpté."

Et de continuer : "Mes sculptures ont deux caractéristiques : d’abord, elles sont grandeur nature. Le saut de Surya Bonaly dure moins d’une seconde mais à une ampleur de 7 mètres 50. On se rend compte aussi combien sa tête devait être proche du sol. Ensuite, c’est la partie pour le tout, les chaussures à patin pour le saut périlleux, par exemple. Ces patins sont très réalistes, mais ils ne sont pas en cuir, c’est bien du plâtre."

Une petite partie de "30 août 1991, Tokyo", œuvre figeant le record du saut en longueur de Mike Powell. ©Pierre LARAUZA (photo : Stéphane Roy)

Avant de s’intéresser à Surya Bonaly, l’artiste avait déjà réalisé d’autres œuvres. Avec 30 août 1991, Tokyo, il revient sur l’exploit de Mike Powell : en finale des championnats du monde, au Japon, il réalise un bond de 8,95 mètres de long, record du monde de saut en longueur qui tient toujours...

8 m 95 : se confronter au record de Mike Powell

Cette sculpture-là est aussi présente à Louvain-la-Neuve. Se mettre à côté des chaussures au moment de l’impulsion et voir où elles atterrissent - heureusement que la salle est juste assez grande - donne la mesure de la prouesse de l’athlète américain.

Depuis septembre 2021, il est possible de se confronter à ce saut, avenue Houba de Strooper, à Bruxelles, près du stade Roi Baudouin : la Ville de Bruxelles a acquis une version pérenne de l’œuvre qui dispose aussi, à côté de son sautoir et sa piste d’élan.

"Des transgressions fertiles"

Toujours dans le domaine sportif, Pierre Larauza a aussi créé 20 octobre 1968, Mexico. Aux Jeux olympiques mexicains, l’Américain Dick Fosbury révolutionna le saut en hauteur. "Lui aussi a été transgressif et a créé un mouvement désormais utilisé par tous. Je trouve intéressantes ces transgressions positives, fertiles."

Le créateur s’intéresse à ces "mouvements que je n’aurais jamais pu faire. Je n’ai pas fait que des sculptures sur le sport. Avec 22 novembre 2014, Cleveland , j’ai déplacé le curseur vers un mouvement que je n’aurais pas pu faire non pas physiquement, mais car il est en contradiction totale avec mes valeurs, même si cela peut être facile à dire et que je n’étais pas dans la situation."

Ce jour-là, un policier a tué un enfant noir de 12 ans, Tamir Rice, qui avait une arme très réaliste mais factice en main. Le policier ne fut finalement pas condamné.

L’exposition Corps en mouvement, impulsée par UCLouvain Culture, propose de découvrir, sous forme d’un abécédaire, le procédé de création de Pierre Larauza, sorte de documentaire sur le travail documentaire de l’artiste.

Prochaine cible : Bubka

Et le sculpeur documentariste de parler de sa prochaine création : "J’ai été retenu pour participer à l’Olympiade culturelle dans le cadre des JO de Paris 2024. Mon choix s’est porté sur la performance de Sergueï Bubka : le 13 juillet 1985, à Paris, il a été le premier à franchir la barre des 6 mètres en saut à la perche." Les perches, avec leur distorsion, permettront de décomposer le mouvement. "Il n’y a pas 36 contextes où je pourrai faire une telle sculpture qui a un côté un peu mégalo", sourit Pierre Larauza.