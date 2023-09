Le mur du marathonien, "symbole de l’endurance" à Louvain-la-Neuve, sera rénové

"Cette œuvre de Gérard Wibin remonte à 1991. Dans la convention avec le Blocry, la Ville (NDLR : propriétaire de l’œuvre) a la charge de l’entretenir. Mais au fil du temps, elle n’a pas nécessairement été bien entretenue", a reconnu l’échevin de l’Urbanisme et des Sports, Benoît Jacob (Avenir).

Ce n’est pas une entreprise qui réalisera les travaux mais bien le personnel du centre sportif, une proposition de son directeur. C’est pourquoi le subside revient au centre sportif.

Voilà qui va ravir Yves Leroy (Avenir), qui était, avec Michel Woitrin (qui fut administrateur général de l’UCLouvain), à l’initiative de ce mur. En novembre 2021, il alertait déjà sur l’état de l’œuvre. Composée de béton, de bois, de métal et de marbre, elle est un "symbole monumental de l’endurance et du dépassement de soi", comme on peut le déchiffrer sur un des pans de mur de l’œuvre.