Problèmes de connexion dans le centre d'Ottignies : allô, tu m’entends ?!?

"J’ai moi-même expérimenté l’impossibilité complète de passer un coup de fil depuis le centre d’Ottignies, le 25 août dernier, quand on a dû annuler notre drink à cause des inondations. Cette situation est dommageable tant pour les habitants que pour les commerçants, sans oublier les situations d’urgence. Quid si le réseau Astrid (réseau destiné aux services d’urgence comme la police et les pompiers) a un problème ? Je sais qu’on est un peu dépendant des opérateurs téléphoniques et de la possibilité d’installer des antennes GSM, mais il faut que la situation s’améliore."

L’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), a reconnu que le problème n’était pas neuf. "On a rencontré des opérateurs, et on continue, pour relayer nos inquiétudes et afin de comprendre pourquoi il y a des problèmes récurrents de connexion dans le centre d’Ottignies."

L’échevin a expliqué que pour le centre, il y a cinq lieux de connexions: une antenne à la clinique Saint-Pierre, un pylône près de la gare, une antenne dans le clocher de l’église Saint-Rémy, d’autres au château d’eau, à Blocry ou encore une antenne située à Court-Saint-Étienne et émettant vers Mousty, "où ça ne va pas bien du tout non plus".

"La réponse donnée par les opérateurs n’est pas correcte"

Benoît Jacob a souligné que selon un des opérateurs, le souci viendrait de la stabilité des équipements. Des interventions ont été faites, sans pour autant régler les problèmes de couverture réseau de façon pérenne.

Selon des opérateurs, ajouter de nouvelles antennes ne serait pas inutile non plus. "Des opérateurs disent que la Ville refuse des antennes et que c’est le problème. Mais comme on l’a démontré, le problème n’est pas là. Et la réponse donnée par les opérateurs n’est pas correcte, nous n’avons pas refusé de choses, a soutenu la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo). Il y a visiblement d’autres problèmes qu’ils ne parviennent pas à mettre au jour."

Précisons que si des permis ont été refusés par le fonctionnaire délégué, notamment celui au château d’eau du Blocry car le volet environnemental de la demande était incomplet, la Ville s’était opposée à l’implantation d’une antenne avenue Lambermont, à Limelette. Elle avait déposé un recours au Conseil d’État contre son permis, en raison de la proximité avec une crèche, une école et des habitations. Deux riverains avaient aussi déposé un recours. Finalement, en 2021, l’opérateur Orange avait renoncé à mettre en œuvre son permis avant que le Conseil d’État ne se prononce.

En matière de refus, l’échevin de l’Urbanisme a aussi raconté que le permis de l’antenne de la rue de Renivaux n’avait pas été octroyé par le fonctionnaire délégué. "L’opérateur faisait valoir les besoins d’Infrabel, or, un des premiers à rouspéter contre cette antenne était… Infrabel."

Et d’ajouter qu’une nouvelle demande de principe pour installer un pylône non loin du château d’eau de Blocry ou pour remplacer un poteau d’éclairage par un autre avec antennes dans cette zone avait été déposée il y a peu. "On va rapidement étudier le dossier."

Quant aux permis d’environnement pour exploiter les antennes, ils sont délivrés si les dossiers sont complets, a complété Philippe Delvaux (Écolo), pour montrer que la Ville faisait sa part de boulot.