Pôle sportif d'excellence: le funambule Maroy plaide pour Louvain-la-Neuve et contre le sous-régionalisme

Plaider pour sa région tout en reprochant aux autres de le faire, c’est donc possible en l’affirmant sur le ton de la plaisanterie, comme l’a fait Olivier Maroy en s’adressant au ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR): "Il me revient que les universités de Louvain et de Liège envisageraient de déposer un dossier en commun. On peut s’en réjouir, cela évitera la concurrence féroce qu’on avait pu déplorer par le passé. Qu’avez-vous prévu pour éviter les éventuels conflits d’intérêts ou tendances sous-régionalistes ? Même s’il est normal que par exemple, en tant que Brabançon wallon, je trouve que le site de Louvain-la-Neuve est le meilleur qui soit", a jonglé le député.

Le ministre Dolimont, lui, ne pouvait se permettre de laisser transparaître la moindre préférence, même sur un ton léger qu’il n’a pas pris: "Je refuse de tomber dans toute forme de sous-régionalisme. Il s’agirait en effet du meilleur moyen de renvoyer une nouvelle fois ce projet aux calendes grecques, car on en parle depuis longtemps alors que le but ici est de la faire sortir des oubliettes en étant efficace et en adoptant une vision régionale".

"Ne tombons pas dans les petits jeux du passé"

Mais vouloir éviter le sous-régionalisme ne veut pas forcément dire se refuser à exploser le futur pôle sportif d’excellence multidisciplinaire aux quatre coins de la Wallonie, a rappelé le ministre: "À aucun moment, le cahier des charges de l’appel à projets ne suggère qu’un seul lauréat sera désigné. Dans un souci d’efficience, l’objectif est de compléter des infrastructures répondant déjà aux exigences du sport de haut niveau".

Dans la foulée, Olivier Maroy mettait un point final à son parcours d’équilibriste en appelant à une vision transrégionale "même si, évidemment, j’ai plein d’arguments pour que cela puisse s’installer à Louvain-la-Neuve: on aura bientôt une magnifique piscine aux dimensions olympiques, on a une piste d’athlétisme que beaucoup de pays nous envient. On a le centre sportif du Blocry. Mais ne tombons pas dans les petits jeux du passé. Ce qui est important c’est que la Wallonie puisse se doter d’un tel outil."