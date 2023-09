"Puissant.es" au Vilar, à Louvain-la-Neuve: "Ne croyez pas que la lutte ne sert à rien"

Théâtre pour ados (dès 14 ans) mais dont les adultes ne devraient pas pour autant détourner le regard, Puissant.es est une pièce engagée sur le militantisme, en particulier des jeunes.

Maël, Kadija et Sonik (Monique) ont 16 ans et collent, de nuit, leur rage sur les murs de Bruxelles, notamment pour dénoncer la venue dans un cinéma, à l’occasion de la présentation de son film, d’un réalisateur accusé de violences sexuelles...

Le groupe affiche en toutes lettres ses révoltes contre toutes les formes d’impunité. Toutes les thématiques qui devraient pousser à l’indignation s’inscrivent sur les murs, tandis que la musique rock se fait tonitruante et que les trois comédiennes (Annette Gatta, Sophie Linsmaux et Coralie Vanderlinden) se mettent à danser. Car au-delà de la rage, il y a de la joie, de l’exaltation. Une énergie vitale se dégage de la scène.

"Il y a aussi de la joie dans la lutte"

"Il y a beaucoup de groupes militants qui s’usent, se fatiguent. Mais nous voulions montrer qu’il y a aussi de la joie dans la lutte", commente Coralie Vanderlinden, après la première représentation qui s’est tenue ce lundi 25 septembre, en début d’après-midi.

Projections, décors mouvants, fumée, voix off, musique… il y a quelque chose de cinématographique dans la scénographie.

Iel avec accord masculin

Et si ce n’est pas un sujet en soi, la pièce utilise toutefois des expressions inclusives et non genrées telles adelphes, personnes nées de mêmes parents, ou iel.

Ainsi Maël n’est ni elle, ni il, mais iel avec accord masculin. Dans la salle, certains jeunes - le public était composé d’élèves du secondaire - ont poussé un soupir en entendant cela. Signe que cela ne fait pas l’unanimité et que cette formulation est encore loin d’être passée dans le langage courant même si la comédienne témoigne que dans certains groupes de jeunes - la compagnie a organisé divers ateliers avec des jeunes pour écrire la pièce -, il n’est pas rare qu’on demande le prénom d’une personne et ensuite le pronom qu’elle souhaiterait qu’on utilise pour parler d’elle.

L’usage de telles formulations dans la pièce peut-il amorcer une réflexion sur le sujet ? L’impact de nos actions est en tout cas une interrogation au cœur de Puissant.es.

"On oublie parfois qu’on a le droit de se défendre"

"Dans les groupes de jeunes que nous avons rencontrés pour écrire la pièce, un sentiment d’impuissance a parfois été entendu. Mais il était important pour nous de dire que non, ne croyez pas que ça ne sert à rien, que ça ne change rien. On oublie aussi parfois qu’on a le droit de se défendre, de faire savoir qu’on n’est pas d’accord. Amnesty a d’ailleurs lancé une campagne sur ce thème, “Protestons !”. Car des gouvernements instaurent des lois pour compliquer l’organisation de manifestations. On tente aussi de faire croire que les actions collectives ne servent à rien. Et au final, on s’endort, et cela passe dans la tête des jeunes. On tente aussi de faire peur aux gens. Regardez, on a demandé après la représentation si quelqu’un avait déjà fait du collage et on nous a répondu que ce n’était pas légal. Cela montre que la peur est instillée et qu’on finit par intérioriser les interdits."

Et Coralie Vanderlinden de continuer : "Ici, on parle d’un groupe de collage féministe qui lutte donc de manière collective dans l’espace publique. Le collectif porte, donne du pouvoir. Et il peut avoir un impact."

Une des phrases collées sur un mur ne pourrait-elle pas résonner de manière particulière chez un passant et faire son chemin dans son esprit tandis qu’il comprendra qu’il n’est pas seul et donc plus fort pour faire entendre sa voix...

Alors, c’est sûr, un souffle révolutionnaire ne s’est pas répandu dans la salle, mais Puissant.es invite néanmoins à repenser notre rapport au monde, car non, le chemin n’est pas, déjà, tout tracé. Cela paraît bateau de le dire et pourtant, c’est ô combien salutaire.

