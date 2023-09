La couveuse d’entreprises Créa-Job fête ses 20 ans

Joli parcours que celui de Créa-Job. En vingt ans, la couveuse d’entreprises installée à Louvain-la-Neuve, Marloie et Waremme a pu accompagner des porteurs de projet vers l’autocréation de leur emploi. Bilan: 3 700 personnes accompagnées sur toute la Wallonie, et plus de 1 250 entreprises créées. Ève Jumel, directrice de l’ASBL, relève les points forts de cette success-story. Juriste à la base, elle avait été engagée par Créa-Job pour créer l’antenne de Marloie, en province de Luxembourg.