Denis Van Weynbergh satisfait de son Défi Azimut

Tels sont les mots du skipper Ottintois Denis Van Weynbergh, à l’issue du Défi Azimut, régate qui a eu lieu à Lorient, en Bretagne (France).

Parmi les épreuves, la plus importante était sans conteste les 48 h Azimut, puisqu’elle permettait de remporter de précieux milles en vue du Vendée Globe 2024, ce tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance auquel le marin compte bien prendre part.

Le duo - les 48 h se font en équipe - a bouclé la course ce dimanche à 2 h 05, au bout de 2 jours 13 h et 35 minutes sur l’eau avec son bateau D’Ieteren Group, soit 27e sur 34 (trois abandons et un non classé).

Les vainqueurs sont Jérémie Beyou et Franck Cammas (1 jour, 17 h 46 minutes et 43 secondes) à bord de Charal, un bateau bien plus récent et à foils.