Ottignies-Louvain-la-Neuve : les Français de Jassans-Riottier ont apprécié les fêtes de Wallonie

Une délégation de Jassans-Riottier, composée de 19 personnes (14 élus et leurs conjoints), était présente le week-end dernier à Ottignies-Louvain-la-Neuve dans le cadre du jumelage entre les deux communes: "En 1964, le maire de Jassans, le lieutenant Léon Fournet, et Edgard Minsart, bourgmestre de Limelette, ont signé la charte de jumelage suite à des faits de la guerre de 1940. L’armée française était venue à notre secours et avait combattu à Limelette où elle avait perdu beaucoup d’hommes", a rappelé l’échevine des Jumelages, Annie Galban-Leclef.